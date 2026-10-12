Уряд продовжив механізм ПСО на ринку електроенергії до 30 квітня 2027 року. Тож побутові споживачі й надалі платитимуть 4,32 грн за кВт·год, а пільговий тариф 2,64 грн збережеться для будинків з електроопаленням і помешкань без газу чи централізованого тепла.

Тариф на електроенергію для українців залишиться незмінним щонайменше до 30 квітня 2027 року. Уряд України продовжив дію механізму покладення спеціальних обов'язків (ПСО) на ринку електроенергії, тож платіжки побутових споживачів не зростуть.

Про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр України — міністр енергетики Денис Шмигаль, передає Урядовий портал. За його словами, українці й надалі платитимуть за світло за єдиним тарифом 4,32 грн за кВт·год.

Без змін залишається і пільгова ціна — 2,64 грн за кВт·год. Вона стосується будинків з електроопаленням, а також житла без газопостачання або централізованого опалення.

Чому тариф не підвищують

Продовження ПСО в уряді пояснюють підтримкою населення в умовах повномасштабної війни. Денис Шмигаль назвав це одним із заходів, який дозволяє стримувати зростання вартості електроенергії для родин.

Хто і скільки платитиме

Після продовження ПСО діятимуть два рівні тарифів для побутових споживачів:

4,32 грн за кВт·год — загальний побутовий тариф;

2,64 грн за кВт·год — пільговий, для будинків з електроопаленням і помешкань без газу чи централізованого тепла.

Переоформлювати нічого не потрібно: ті, хто вже платить за пільговою ціною 2,64 грн, і надалі отримуватимуть її автоматично, без додаткових заяв.

Рішення уряду фіксує чинний тариф до кінця квітня 2027 року, тож перегляду ціни за кВт найближчим часом не буде.

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