Правительство продлило механизм ПСО на рынке электроэнергии до 30 апреля 2027 года. Поэтому бытовые потребители и дальше будут платить 4,32 грн за кВт·ч, а льготный тариф 2,64 грн сохранится для домов с электроотоплением и помещений без газа или централизованного тепла.

Тариф на электроэнергию для украинцев останется неизменным как минимум до 30 апреля 2027 года. Правительство Украины продлило действие механизма возложения специальных обязательств (ПСО) на рынке электроэнергии, поэтому платежки бытовых потребителей не вырастут.

Об этом сообщил первый вице-премьер-министр Украины — министр энергетики Денис Шмыгаль, передает Правительственный портал. По его словам, украинцы и дальше будут платить за свет по единому тарифу 4,32 грн за кВт·ч.

Без изменений остается и льготная цена — 2,64 грн за кВт·ч. Она касается домов с электроотоплением, а также жилья без газификации или централизованного отопления.

Почему тариф не повышают

Продление ПСО в правительстве объясняют поддержкой населения в условиях полномасштабной войны. Денис Шмыгаль назвал это одной из мер, которая позволяет сдерживать рост стоимости электроэнергии для семей.

Кто и сколько будет платить

После продления ПСО будут действовать два уровня тарифов для бытовых потребителей:

4,32 грн за кВт·ч — общий бытовой тариф;

2,64 грн за кВт·ч — льготный, для домов с электроотоплением и помещений без газа или централизованного тепла.

Переоформлять ничего не нужно: те, кто уже платит по льготной цене 2,64 грн, и дальше будут получать ее автоматически, без дополнительных заявлений.

Решение правительства фиксирует действующий тариф до конца апреля 2027 года, поэтому пересмотра цены за кВт в ближайшее время не предвидится.

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