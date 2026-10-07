Як змінити тариф "Київстар", якщо чинний план став дорожчим або більше не підходить за наповненням.

Змінити тариф "Київстар" можна кількома способами — через телефон, застосунок, сайт або магазин оператора.

Зокрема, абоненти можуть перейти на інший план за допомогою коротких номерів. Для цього потрібно набрати 477 або 477*1. Ще один варіант — скористатися контакт-центром за номером 466.

Зробити перехід можна й онлайн. У застосунку Мій Київстар потрібно відкрити розділ «Усі тарифи» та вибрати відповідний варіант. Також потрібний план можна знайти на офіційному сайті оператора в розділі «Тарифи».





Такий спосіб може бути зручним для тих, хто хоче швидко порівняти доступні пропозиції та обрати інший пакет без відвідування магазину.

Є ще одна ситуація, з якою стикаються абоненти. Місячний пакет може закінчитися раніше встановленого терміну. Наприклад, можуть вичерпатися гігабайти, хвилини або SMS.

У такому випадку не обов'язково чекати початку нового розрахункового періоду. Пакет послуг можна замовити повторно достроково.

Для цього достатньо набрати 477*202. Також перезамовлення доступне в «Мій Київстар», через контакт-центр або у фірмовому магазині.

Перевірити, коли завершується дія місячного пакета, можна за запитом *100012#. Залишок доступних послуг також відображається в застосунку та на сайті після авторизації.

Крім того, інформацію можна отримати за номером 466*66. Це дає змогу заздалегідь перевірити залишок хвилин, мобільного інтернету та інших послуг і зрозуміти, чи потрібно змінювати умови або просто поновити пакет.





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