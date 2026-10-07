Как изменить тариф Киевстар, если действующий план стал дороже или больше не подходит по наполнению.

Изменить тариф "Киевстар" можно несколькими способами – через телефон, приложение, сайт или магазин оператора.

В частности, абоненты могут перейти на другой план с помощью коротких номеров. Для этого нужно набрать 477 или 477*1 . Еще один вариант – воспользоваться контакт-центром по номеру 466 .

Совершить переход можно и онлайн. В приложении Мой Киевстар нужно открыть раздел «Все тарифы» и выбрать подходящий вариант. Также требуемый план можно найти на официальном сайте оператора в разделе «Тарифы».





Такой способ может быть удобен для тех, кто хочет быстро сравнить доступные предложения и выбрать другой пакет без посещения магазина.

Есть еще одна ситуация, с которой сталкиваются абоненты. Месячный пакет может истечь ранее установленного срока. Например, могут иссякнуть гигабайты, минуты или SMS.

В таком случае не обязательно ждать начала нового расчетного периода. Пакет услуг можно заказать повторно досрочно.

Для этого достаточно набрать 477*202 . Также перезаказ доступен в «Мой Киевстар», через контакт-центр или в фирменном магазине.

Проверить, когда завершается действие лунного пакета, можно по запросу * 100012 # . Остаток доступных услуг также отображается в приложении и на сайте после авторизации.

Кроме того, информацию можно получить по номеру 466*66 . Это позволяет предварительно проверить остаток минут, мобильного интернета и других услуг и понять, нужно ли изменять условия или просто восстановить пакет.





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Напомним, Politeka ранее писала, что в "Киевстаре" сообщили важную информацию о временной блокировке номеров.

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