Група «Нафтогаз» продовжила дію фіксованого тарифу на газ. З 1 листопада більшість побутових споживачів платитимуть 7,96 гривні за кубометр — стільки ж, як і зараз.

Тарифи на газ в Україні залишаються без змін для населення: з 1 листопада 2026 року більшість побутових споживачів і надалі платитимуть 7,96 гривні за кубометр. Таку ціну зафіксували ще торік, і вона не змінюється попри інфляцію та зростання вартості інших ресурсів.

Як повідомляє OBOZ.UA, дію фіксованого тарифного плану офіційно продовжили до 30 квітня 2027 року. За інформацією групи «Нафтогаз України», увесь опалювальний сезон 2026/27 українці розраховуватимуться за газ за стабільною ціною 7,96 гривні, а платіж потрібно вносити щомісяця до 25 числа.

Рішення про стабілізацію цін стосується не лише клієнтів державної компанії. В уряді запевняють, що вартість газу та теплопостачання зафіксована до завершення опалювального сезону 2026/27. Підставою є чинний мораторій Верховної Ради на підвищення комунальних тарифів під час воєнного стану.

Окремо зберігаються пільгові умови постачання газу для теплокомуненерго, операторів газорозподільних мереж та об'єктів когенерації у прифронтових областях. Такий механізм має гарантувати безперебійну роботу теплових об'єктів і стабільність енергосистеми впродовж усього опалювального періоду.

Чому суми в платіжках можуть відрізнятися

Плата за розподіл газу залежить не від поточного споживання, а від обсягів використаного палива за попередній газовий рік. Через це суми в платіжках різних домогосподарств можуть суттєво різнитися. Несвоєчасна передача показників лічильника або його несправність нерідко призводить до завищених нарахувань.

Що варто зробити споживачам

Аби уникнути зайвих нарахувань, достатньо щомісяця передавати актуальні показники лічильника й оплачувати рахунок до 25 числа. Якщо лічильник вийшов з ладу, про це слід повідомити оператора газорозподільної мережі — нарахування за нормативами часто виявляються вищими за реальне споживання.

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