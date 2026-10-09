Группа «Нафтогаз» продлила действие фиксированного тарифа на газ. С 1 ноября большинство бытовых потребителей будут платить 7,96 гривны за кубометр — столько же, сколько и сейчас.

Тарифы на газ в Украине остаются без изменений для населения: с 1 ноября 2026 года большинство бытовых потребителей продолжат платить 7,96 гривны за кубометр. Такую цену зафиксировали еще в прошлом году, и она не меняется, несмотря на инфляцию и рост стоимости других ресурсов.

Как сообщает OBOZ.UA, действие фиксированного тарифного плана официально продлено до 30 апреля 2027 года. По информации группы «Нафтогаз Украины», весь отопительный сезон 2026/27 украинцы будут рассчитываться за газ по стабильной цене 7,96 гривны, а платеж нужно вносить ежемесячно до 25 числа.

Решение о стабилизации цен касается не только клиентов государственной компании. В правительстве заверяют, что стоимость газа и теплоснабжения зафиксирована до завершения отопительного сезона 2026/27. Основанием является действующий мораторий Верховной Рады на повышение коммунальных тарифов во время военного положения.

Отдельно сохраняются льготные условия поставки газа для теплокоммунэнерго, операторов газораспределительных сетей и объектов когенерации в прифронтовых областях. Такой механизм должен гарантировать бесперебойную работу тепловых объектов и стабильность энергосистемы в течение всего отопительного периода.

Почему суммы в платежках могут отличаться

Плата за распределение газа зависит не от текущего потребления, а от объемов использованного топлива за предыдущий газовый год. Поэтому суммы в платежках разных домохозяйств могут существенно различаться. Несвоевременная передача показаний счетчика или его неисправность нередко приводит к завышенным начислениям.

Что стоит сделать потребителям

Чтобы избежать лишних начислений, достаточно ежемесячно передавать актуальные показания счетчика и оплачивать счет до 25 числа. Если счетчик вышел из строя, об этом следует сообщить оператору газораспределительной сети — начисления по нормативам часто оказываются выше реального потребления.

Ранее Politeka сообщала, льготные цены на газ сохранят до конца сезона.

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