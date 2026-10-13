Мобильный оператор Lifecell с 14 октября в 00:00 обновляет условия тарифа «Макси» и повышает стоимость музыкального сервиса Lifecell Music. Изменения касаются объема интернета в роуминге в восьми странах и цены на музыкальную подписку.

Повышение тарифов на связь и коммунальные услуги в Украине продолжается — теперь об изменениях объявил и мобильный оператор Lifecell, который обновил условия тарифа «Макси» и поднял цену музыкального сервиса Lifecell Music. Новые параметры вступят в силу с полуночи 14 октября, так что у абонентов осталось совсем немного времени, чтобы подготовиться.

Как сообщает informator.ua, Lifecell предупредил клиентов заранее, соблюдая общее правило об информировании минимум за семь дней до изменений. Именно такой срок действует для всех украинских операторов: абонент должен знать о подорожании еще до того, как оно заработает.

Что именно меняется в роуминге по тарифу «Макси»

С 14 октября объем мобильного интернета по тарифу «Макси» в ряде стран составит 15 ГБ. Изменения коснутся восьми направлений, где действуют отдельные условия роуминга: Молдова, Турция, Великобритания, Черногория, Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенштейн.

Обновленные условия заработают после ближайшего обновления пакета услуг, которое абонент совершит с 14 октября. Сейчас тариф «Макси» стоит 270 гривен на 4 недели при переносе номера от другого оператора, 350 гривен при персонификации номера и 400 гривен на стандартных условиях. Стандартная стоимость предусматривает 20 ГБ интернета плюс еще 20 ГБ за своевременное пополнение счета, а при переносе номера предоставляют 25 ГБ с возможностью увеличения объема.

Как подорожал музыкальный сервис Lifecell Music

Второе ключевое изменение — цена сервиса Lifecell Music. С 14 октября с 00:00 активация сервиса на 28 дней будет стоить 250 гривен с учетом всех налогов и сборов, тогда как сейчас цена составляет 199 гривен за тот же период. То есть абонплата за музыку вырастает на 51 гривну.

Напомним, что сервис позволяет слушать музыку в смартфоне без расхода интернет-трафика в рамках тарифа. Новые пользователи могут воспользоваться первыми семью днями бесплатно, прежде чем принять решение о платной подписке.

Что делать абонентам до 14 октября

Тем, кого не устраивают новые условия, стоит взвесить: старые параметры действуют еще два дня, после чего автопродление пакета произойдет уже по новой цене. Если музыкальная подписка не нужна, ее можно отключить в приложении оператора, чтобы избежать списания 250 гривен.

Длительное подорожание связи операторы объясняют необходимостью поддерживать инфраструктуру в условиях войны: расходы на генераторы, аккумуляторы и восстановление оборудования после отключений электроэнергии остаются главным фактором роста стоимости услуг.

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