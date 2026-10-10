Київстар пропонує новим абонентам спеціальний тариф за 290 грн на чотири тижні.

Київстар встановив таку ціну для тих, хто переносить свій номер від іншого мобільного оператора.

Йдеться про пакет «ВСЕ РАЗОМ Легкий». Звичайна вартість становить 450 грн за розрахунковий період, тому після переходу можна заощадити 160 грн.

У пакет входить 100 ГБ мобільного інтернету без обмеження швидкості. Після використання цього обсягу доступ до мережі не припиняється. Однак швидкість знижується до 0,8 Мбіт/с.

Також абонент отримує безлімітні дзвінки всередині мережі, 1000 хвилин для розмов з іншими мобільними та міськими номерами в Україні. Частину хвилин можна використати для міжнародних викликів у доступні країни.

Окремо передбачено 1000 SMS по Україні. Для поїздок за кордон надається 15 ГБ мобільного трафіку в державах, де працює послуга «Роумінг як вдома».

Ще одна складова пакета — домашній інтернет зі швидкістю до 300 Мбіт/с. Він доступний за адресою, де є технічна можливість підключення.

Клієнт також може без доплати обрати одну «Суперсилу». Тобто за 290 грн можна отримати одразу кілька видів зв’язку в одному пакеті.

Скористатися пропозицією можуть клієнти інших операторів, зокрема Vodafone та lifecell. Номер при цьому змінювати не потрібно. Перехід відбувається через послугу MNP.

Київстар зазначає, що спеціальна ціна для тих, хто переносить номер, продовжена до 1 вересня 2027 року.

Водночас варто звернути увагу саме на умови мобільного інтернету. Формально він залишається безлімітним, але максимальна швидкість діє лише в межах перших 100 ГБ. Після цього користуватися мережею можна й надалі, проте значно повільніше.