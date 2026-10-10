Киевстар предлагает новым абонентам специальный тариф за 290 грн. на четыре недели.

Киевстар установил такую ​​цену тем, кто переносит свой номер от другого мобильного оператора.

Речь идет о пакете «ВСЕ ВМЕСТЕ Легкий». Обычная стоимость составляет 450 грн. за расчетный период, поэтому после перехода можно сэкономить 160 грн.

В пакет входит 100 ГБ мобильного интернета без ограничения скорости. После использования этого объема доступ к сети не прекращается. Однако скорость снижается до 0,8 Мбит/с.

Также абонент получает безлимитные звонки внутри сети, 1000 минут для разговора с другими мобильными и городскими номерами в Украине. Часть минут можно использовать для международных вызовов в доступные страны.

Отдельно предусмотрено 1000 SMS по Украине. Для поездок за границу предоставляется 15 ГБ мобильного трафика в государствах, где работает услуга Роуминг как дома.

Еще одна составляющая пакета – домашний интернет со скоростью до 300 Мбит/с. Он доступен по адресу, где есть возможность подключения.

Клиент может без доплаты выбрать одну «Суперсилу». То есть, за 290 грн можно получить сразу несколько видов связи в одном пакете.

Воспользоваться предложением могут клиенты других операторов, включая Vodafone и lifecell. Номер при этом менять не нужно. Переход происходит через услугу MNP.

Киевстар отмечает, что специальная цена для переносящих номер продлена до 1 сентября 2027 года.

В то же время следует обратить внимание именно на условия мобильного интернета. Формально он остается безлимитным, но максимальная скорость действует только в пределах первых 100 ГБ. После этого пользоваться сетью можно и дальше, однако значительно медленнее.