У Сумах 28 серпня частина будинків залишиться без водопостачання через аварійно-ремонтні роботи на водомережі. Комунальники повідомили, які адреси це зачепить і коли відновлять подачу води.

Відключення води у Сумах 28 серпня зачепить будинки в урочищі Баранівка — комунальники розпочинають аварійно-ремонтні роботи на водомережі, через що подачу води тимчасово зупинять.

Про припинення водопостачання мешканців завчасно попередило КП «Міськводоканал». Роботи на водомережі заплановані на сьогодні, 28 серпня, і стартують о 10:00. Саме з цього часу вода перестане надходити до будинків урочища Баранівка.

Відключення торкнеться лише будинків урочища Баранівка — про це йдеться в повідомленні комунального підприємства. Для решти споживачів водопостачання в цей час працюватиме у звичайному режимі.

Скільки триватиме відключення

Точного часу відновлення водопостачання комунальники не назвали. Подачу води обіцяють відновити після завершення аварійно-ремонтних робіт, тож мешканцям урочища Баранівка варто заздалегідь потурбуватися про запас води.

Що робити мешканцям

Через тимчасове припинення подачі води мешканцям Баранівки варто заздалегідь набрати воду для пиття, приготування їжі та господарських потреб. Особливо це стосується родин із маленькими дітьми та людей, які впродовж дня потребують багато води.

Актуальну інформацію про завершення робіт і відновлення водопостачання комунальники обіцяють повідомити додатково. Стежити за оновленнями можна на офіційних сторінках КП «Міськводоканал» та Сумської міської ради.

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