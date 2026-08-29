Прогноз погоды на неделю в Киевской области с 30 августа по 5 сентября обещает переменчивые условия: осадки прогнозируют пять дней, а дневная температура будет колебаться от +19° до +27°.

резкие перепады температур в Киевской области на прошлой неделе уступят место частым дождям — новая неделя, с 30 августа по 5 сентября, принесет жителям региона переменчивую погоду с осадками почти каждый день.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневная температура в течение недели будет колебаться от +19° до +27°, а ночная — от +15° до +18°.

В воскресенье, 30 августа, в Киевской области будет облачно с прояснениями, воздух днем прогреется до +25°, ночью ожидается +17°. Синоптики прогнозируют возможные осадки.

В понедельник, 31 августа, погода станет малооблачной, а столбики термометров днем поднимутся до отметки +27° — это самый теплый день недели. Ночью прохладнее, +17°, и также возможны осадки.

Во вторник, 1 сентября, температура днем удержится на отметке +27°, ночью станет немного теплее — до +18°. Небо облачное с прояснениями, синоптики не исключают осадков.

В среду, 2 сентября, воздух прогреется до +24° днем и охладится до +16° ночью. Облачно с прояснениями, без осадков.

В четверг, 3 сентября, ожидается малооблачная погода, днем +23°, ночью столбики термометров опустятся до +15°. Синоптики прогнозируют возможные осадки.

В пятницу, 4 сентября, температура днем снизится до +19° — это самый прохладный день недели, ночью также +15°. Малооблачно, возможны осадки.

В субботу, 5 сентября, воздух прогреется до +22° днем, ночью ожидается +15°. Малооблачно, без осадков.

Таким образом, самыми теплыми днями недели станут понедельник и вторник с дневными +27°, а самым прохладным — пятница, когда максимум составит лишь +19°. Перепад дневных температур за неделю составляет 8°. Осадки синоптики прогнозируют в воскресенье, понедельник, вторник, четверг и пятницу.

Из-за частых осадков стоит иметь при себе зонт и быть осторожными за рулем, особенно на мокрой дороге. Из-за заметного похолодания в конце недели, в частности в пятницу, советуем одеваться теплее — это особенно касается людей пожилого возраста и детей.

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