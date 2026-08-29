Работающие пенсионеры могут получить перерасчет выплат уже в ближайшее время. Юрист объяснил, при каких условиях Пенсионный фонд обязан увеличить пенсию и как добиться самого выгодного варианта.

Перерасчет пенсий в Украине касается не только отдельных регионов, но и всех работающих пенсионеров, выполнивших условия по стажу. Как сообщает РБК-Украина, юрист по перерасчету пенсий Любомир Кожухов рассказал, когда именно возникает право на более высокую выплату.

Перерасчет пенсии работающим пенсионерам предусмотрен частью четвертой статьи 42 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». При этом право на перерасчет не привязано исключительно к сентябрю — оно может возникнуть в любом месяце.

Когда возникает право на перерасчет

По словам юриста, работающий пенсионер может претендовать на более высокую выплату при одном из двух условий:

набрал не менее 24 месяцев страхового стажа после назначения или предыдущего перерасчета пенсии;

или с момента предыдущего назначения либо перерасчета прошло два года — тогда 24 месяца стажа не обязательны.

«Пенсионный фонд должен применить тот вариант перерасчета, который наиболее выгоден для пенсионера», — подчеркивает Любомир Кожухов.

Два способа перерасчета

Фактически существует два варианта, как могут пересчитать выплату работающему пенсионеру:

только с учетом дополнительного страхового стажа;

с учетом и стажа, и заработной платы, полученной после назначения или предыдущего перерасчета пенсии.

Пенсионный фонд обязан сравнить оба варианта и выбрать тот, который дает больший размер выплаты. Именно поэтому работающим пенсионерам стоит самостоятельно периодически проверять, возникло ли у них право на перерасчет, а не ориентироваться только на конкретный месяц года.

Что делать, если перерасчет не провели или посчитали неправильно

Если пенсионер считает, что имеет право на перерасчет, а ПФУ его не осуществил, или же стаж либо заработок учтены неправильно, такое решение можно обжаловать. Для этого необходимо обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда по месту жительства или подать обращение онлайн через веб-портал электронных услуг ПФУ.

«Если перерасчет не проведен, или стаж или заработок учтены неправильно, это решение можно обжаловать», — добавляет юрист.

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