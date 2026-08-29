Аренда квартир в Украине заметно подорожала: в июле 2026 года количество свободного жилья сократилось, поэтому цены пошли вверх почти во всех регионах страны.

В июле 2026 года аренда квартир в Украине снова подорожала, а выбор свободного жилья заметно сузился. Об этом свидетельствуют данные аналитики маркетплейса DIM.RIA, которые приводит 24 Канал.

Дешевле всего снять однокомнатную квартиру можно было в Херсонской области — в среднем 3,8 тысячи гривен в месяц. Дороже всего оставался Киев: там аренда однокомнатного жилья обходилась в среднем в 30 тысяч гривен, что на 11% больше, чем в июне.

Где еще аренда квартир оставалась дорогой

Высокие цены держались и в других регионах. На Закарпатье средняя стоимость аренды составила 22,5 тысячи гривен, во Львовской и Черкасской областях — 20 тысяч, в Днепропетровской — 18,2 тысячи, в Ивано-Франковской — 18 тысяч гривен.

В самом Киеве разрыв между районами оставался ощутимым. Дороже всего традиционно был Печерский район со средней ставкой 38 тысяч гривен в месяц (+6%). А в Деснянском районе однокомнатную квартиру можно было снять за 13,5 тысячи гривен (+4%).

Почему цены пошли вверх

Главной причиной роста стоимости стало резкое уменьшение количества свободного жилья в большинстве областей. Больше всего предложение упало в Черниговской области — на 20%. Также существенное сокращение зафиксировали в Сумской (минус 16%), Черновицкой (минус 14%), Львовской (минус 13%) и Черкасской (минус 11%) областях.

В то же время интерес арендаторов продолжал расти. Наибольший всплеск спроса наблюдался в Хмельницкой области (+68%), Черновицкой (+65%) и Днепропетровской (+46%). Из-за этого на рынке возник дисбаланс: в Тернопольской и Винницкой областях на одно свободное объявление приходилось по 10 потенциальных арендаторов, а в Киеве — около 2 человек на одно жилье.

Напомним, что цены на квартиры в столице растут и в сегменте покупки: за год жилье подорожало примерно на 5,4%.