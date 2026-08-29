Тарифы на коммунальные услуги с 1 сентября в Украине останутся на прежнем уровне — правительство не принимало решений о повышении, поэтому расценки на свет, газ и воду не изменятся.

Тарифы на коммунальные услуги в Украине с 1 сентября останутся на прежнем уровне — правительство не принимало решений об их повышении. Как сообщает ТСН, осенью украинцы будут платить за свет, газ и воду по старым расценкам.

Сколько стоит свет

Базовая стоимость электроэнергии остается на отметке 4,32 гривни за киловатт-час. Этот тариф для населения продлен до 31 октября 2026 года. В период с мая до конца сентября для всех бытовых потребителей действует единая ставка — 4,32 грн за кВт-час.

Льготная цена для домохозяйств с электроотоплением — 2,64 гривни за киловатт-час на первые 2000 кВт-час. Она действует только в отопительный сезон, поэтому снова начнет применяться с 1 октября.

Цена на газ зафиксирована

Для клиентов «Нафтогаза» стоимость газа зафиксирована на уровне 7,96 гривни за кубометр и будет действовать до апреля следующего года. Тех, кто уже обслуживается в компании, автоматически оставили на этой цене, а новые потребители могут выбрать ее при подключении.

В целом на рынке поставщики предлагают населению годовые тарифы в диапазоне от 7,96 до почти 10 гривен за куб. Однако около 98% украинских семей обслуживает именно «Нафтогаз».

Что с тарифами на воду

Единого тарифа на водоснабжение и водоотведение в Украине нет — в каждом регионе местные водоканалы самостоятельно пересматривают цены, учитывая рыночную ситуацию. Летом для многих потребителей услуга существенно подорожала.

Например, вода подорожала в Ирпене — до 82,42 грн за куб вместо 56,88 грн, в Полтаве — до 84,9 грн за куб вместо 33,7 грн, в Одессе — до 65,54 грн за куб вместо 35,16 грн, в Виннице — до 81,07 грн за куб вместо 25,57 грн, а в Черновцах — до 63,5 грн за куб вместо 27,9 грн.

Кому государство поможет с оплатой газа

Напомним, НКРЭКУ освободила от платы за доставку газа владельцев частных домов и квартир, чье жилье пострадало из-за войны и стало непригодным для безопасного газоснабжения. Таких владельцев также освободили от обязанности ежемесячно передавать показатели счетчиков и от расходов на техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей. Льготы будут действовать весь период, пока в помещении нет возможности безопасно пользоваться газом.

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