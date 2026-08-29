Тарифи на комунальні послуги з 1 вересня в Україні залишаться на попередньому рівні — уряд не ухвалював рішень про підвищення, тож розцінки на світло, газ і воду не зміняться.

Тарифи на комунальні послуги в Україні з 1 вересня залишаться на попередньому рівні — уряд не ухвалював рішень про їхнє підвищення. Як повідомляє ТСН, восени українці платитимуть за світло, газ і воду за старими розцінками.

Скільки коштує світло

Базова вартість електроенергії лишається на позначці 4,32 гривні за кіловат-годину. Цей тариф для населення подовжено до 31 жовтня 2026 року. У період із травня до кінця вересня для всіх побутових споживачів діє єдина ставка — 4,32 грн за кВт-год.

Пільгова ціна для домогосподарств з електроопаленням — 2,64 гривні за кіловат-годину на перші 2000 кВт-год. Вона діє лише в опалювальний сезон, тож знову почне застосовуватися з 1 жовтня.

Ціна на газ зафіксована

Для клієнтів «Нафтогазу» вартість газу зафіксована на рівні 7,96 гривні за кубометр і діятиме аж до квітня наступного року. Тих, хто вже обслуговується в компанії, автоматично залишили на цій ціні, а нові споживачі можуть обрати її під час підключення.

Загалом на ринку постачальники пропонують населенню річні тарифи в діапазоні від 7,96 до майже 10 гривень за куб. Проте близько 98% українських родин обслуговує саме «Нафтогаз».

Що з тарифами на воду

Єдиного тарифу на водопостачання та водовідведення в Україні немає — у кожному регіоні місцеві водоканали самостійно переглядають ціни, зважаючи на ринкову ситуацію. Улітку для багатьох споживачів послуга суттєво здорожчала.

Наприклад, вода подорожчала в Ірпені — до 82,42 грн за куб замість 56,88 грн, у Полтаві — до 84,9 грн за куб замість 33,7 грн, в Одесі — до 65,54 грн за куб замість 35,16 грн, у Вінниці — до 81,07 грн за куб замість 25,57 грн, а в Чернівцях — до 63,5 грн за куб замість 27,9 грн.

Кому держава допоможе з платою за газ

Нагадаємо, НКРЕКП звільнила від плати за доставку газу власників приватних будинків і квартир, чиє житло зазнало руйнувань через війну та стало непридатним для безпечного газопостачання. Таких власників також звільнили від обов'язку щомісяця передавати показники лічильників і від витрат на технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж. Пільги діятимуть увесь період, поки в помешканні немає можливості безпечно користуватися газом.

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