Українські військовослужбовці, ветерани та члени їхніх родин мають право на широкий спектр державних пільг — від безкоштовного проїзду до суттєвих знижок на комунальні послуги. У 2026 році перелік гарантій розширили.

Допомога родинам військовослужбовців в Україні охоплює значний перелік державних гарантій — від безкоштовного проїзду до суттєвих знижок на житлово-комунальні послуги. Як повідомляють Факти ICTV, військовослужбовці, ветерани та члени їхніх сімей можуть скористатися цілою низкою пільг, передбачених українським законодавством.

Безкоштовний проїзд: хто і як може скористатися

Згідно із законом «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей», право на безкоштовний проїзд мають військовослужбовці, які стали особами з інвалідністю внаслідок бойових дій, учасники бойових дій (УБД) та прирівняні до них особи. Також ця пільга поширюється на батьків військовослужбовців, які загинули, померли або зникли безвісти.

Безкоштовний проїзд надається всіма видами міського пасажирського транспорту (крім таксі) в межах адміністративного району за місцем проживання, залізничним і водним транспортом приміського сполучення, а також автобусами приміських маршрутів. Крім того, військові мають право на 50% знижку під час користування міжміським залізничним, повітряним, водним та автомобільним транспортом.

Окремо передбачено безкоштовний проїзд для військових під час поїздок у відрядження, у відпустку в межах України, під час переведення на нове місце служби або у зв'язку з передислокацією частини, а також до місця проживання, обраного під час звільнення з військової служби. Військові також можуть безоплатно перевозити до 20 тонн особистих речей у контейнерах залізничним транспортом під час переведення чи звільнення.

Медична допомога, реабілітація та правова підтримка

Військовослужбовці мають право на безкоштовну медичну допомогу, реабілітацію та лікування. У разі хвороби надається відпустка для лікування зі збереженням матеріального забезпечення на підставі висновку військово-лікарської комісії — термін залежить від важкості захворювання. Також передбачено безоплатну психологічну та медико-психологічну реабілітацію, одноразову грошову допомогу після поранення, першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах та аптеках.

Учасники бойових дій можуть безкоштовно отримувати ліки, імунобіологічні препарати та вироби медичного призначення, проходити безоплатне лікування в санаторіях або отримувати компенсацію за самостійно оплачене лікування. Держава також гарантує першочергове безоплатне зубопротезування (крім протезів із дорогоцінних металів).

Щодо правової допомоги — УБД та особи з інвалідністю внаслідок війни мають право на безоплатну правову допомогу: від складання процесуальних документів до представництва інтересів у суді.

Освітні пільги для військових та їхніх дітей

Держава забезпечує учасникам бойових дій цільову підтримку для здобуття вищої, професійно-технічної та фахової передвищої освіти в державних і комунальних закладах. Серед гарантій — соціальні стипендії, безоплатне проживання в гуртожитку, безкоштовне забезпечення підручниками, доступ до інтернету в закладах освіти, а також пільгові довгострокові кредити для здобуття освіти. Передбачена також повна або часткова оплата навчання за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів.

Дітям військовослужбовців за місцем проживання першочергово надаються місця в загальноосвітніх і дошкільних навчальних закладах та дитячих оздоровчих таборах незалежно від форм власності. Як діти УБД, так і самі учасники бойових дій мають право на переведення на бюджетну форму навчання під час здобуття вищої, професійно-технічної та фахової передвищої освіти на денній формі. Діти, які навчаються на денній формі, можуть безоплатно або на пільгових умовах проживати в гуртожитках та отримувати соціальну стипендію.

Комунальні пільги та пенсійне забезпечення

Учасники бойових дій мають право сплачувати комунальні послуги зі знижкою 75%. Для осіб з інвалідністю внаслідок війни передбачена 100% знижка на комунальні послуги. Також УБД надається знижка 75% на паливо для тих, хто проживає в будинках без центрального опалення.

Окрім того, військові мають першочергове право на отримання житла для поліпшення житлових умов, першість у черзі на відведення земельних ділянок для індивідуального будівництва, можливість отримати позику на будівництво та ремонт житлових будинків. Абонентська плата за користування телефоном для УБД встановлюється в розмірі 50% від затверджених тарифів.

Розмір пенсії учасників бойових дій залежить від тривалості страхового стажу та отриманого заробітку, з якого сплачувалися страхові внески, що передбачено законом «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».

Що змінилося у 2026 році

У 2026 році система соціальних гарантій для військовослужбовців та їхніх сімей зазнала важливих змін. Закон №4751-IX, ухвалений у січні, передбачає для військових, які під час служби не отримали житло або грошову компенсацію, можливість один раз за весь період служби отримати кредит на будівництво чи придбання житла строком до 20 років. Окремі житлові гарантії передбачені для членів сімей загиблих або зниклих безвісти військових та військових, які отримали інвалідність через службу.

З 1 березня 2026 року зросли виплати родинам загиблих і зниклих безвісти військових. Мінімальна пенсійна виплата для кожного непрацездатного члена сім'ї — батьків, чоловіка або дружини загиблого, а також для однієї дитини, якій замість пенсії призначено державну допомогу, — становить не менше 12 810 гривень на людину. Якщо виплати отримують двоє або більше членів сім'ї, мінімальна сума становить 10 020 гривень на кожного.

Крім того, розширено можливості державної підтримки через електронні послуги (постанова Кабміну №479), оновлено порядок оформлення посвідчень для членів сімей загиблих або зниклих безвісти військовослужбовців (постанова №586), а також змінено правила речового, медичного, психологічного та соціального забезпечення військовослужбовців (постанова №555).

Як оформити пільги

Пільги не надаються автоматично — після отримання статусу учасника бойових дій їх потрібно оформити окремо. Для цього особи з уже оформленим статусом УБД мають звернутися до органів Пенсійного фонду України незалежно від місця реєстрації.

Під час звернення знадобляться: посвідчення учасника бойових дій, паспорт, ідентифікаційний код, а також документи, що підтверджують склад сім'ї (для оформлення пільг на житлово-комунальні послуги). Частину послуг також можна оформити онлайн — через портал «Дія» або електронний кабінет Пенсійного фонду.

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