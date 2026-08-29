У Харкові фахівців Ветеранського центру навчили правильно підбирати та налаштовувати допоміжні засоби реабілітації — тепер вони зможуть кваліфіковано допомагати ветеранам та людям з інвалідністю.

Допомога для ветеранів у Харківській області продовжує розширюватися — цього разу фахівців Ветеранського центру Харкова навчили правильно підбирати та налаштовувати засоби реабілітації для підопічних.

Тренінг провело Товариство Червоного Хреста України на базі КЗ «Ветеранський центр Харкова» Харківської міської ради. Як повідомляє видання «Перший Вільний», учасники ознайомилися з різними видами допоміжних засобів реабілітації (ДЗР), принципами їхнього підбору та порядком налаштування для безпечного використання.

Що саме вивчали фахівці

Тренерка Товариства Червоного Хреста України Анастасія Воробйова пояснила, що під час заняття розбирали конкретні випадки застосування реабілітаційних засобів. «Ми пояснювали, що саме входить до поняття допоміжних засобів реабілітації, як коректно їх налаштовувати та підбирати індивідуально під потреби людини. Розбиралися випадки, коли застосування дозволене, а коли — ні», — зазначила вона.

За її словами, нині багато ветеранів і людей поважного віку потребують таких засобів, тому важливо поширювати інформацію про те, де їх можна отримати та як правильно ними користуватися.

Практична цінність для ветеранів

Фахівчині із супроводу ветеранів центру Світлана Калініченко та Олена Паймолова відзначили практичну користь тренінгу. «Ми постійно спілкуємося з ветеранами та людьми з інвалідністю, тож отримана інформація щодо засобів реабілітації дуже потрібна і практично застосовна», — підкреслила Калініченко.

Олена Паймолова додала, що серед підопічних центру є ветерани та батьки ветеранів з інвалідністю, яким необхідна така підтримка: «Це надзвичайно важлива допомога. Ми будемо звертатися по підтримку».

Як ветеранам отримати допомогу з реабілітаційними засобами

Керівник КЗ «Ветеранський центр Харкова» Павло Гикало розповів, що коли люди звертаються до центру, фахівці тепер можуть допомогти з налаштуванням засобів реабілітації, підказати, де їх отримати та як оформити звернення до Червоного Хреста. Учасники також самі навчаються і набувають практичних навичок.

Директор Департаменту з питань ветеранської політики Харківської міської ради Нікіта Стєрін повідомив, що співпраця з Товариством Червоного Хреста України розвиватиметься й надалі: нещодавно міський голова підписав відповідний меморандум, і тренінг став одним із перших практичних результатів цієї угоди.

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