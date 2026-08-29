Пенсіонер із Полтавської області шукає дешевший тариф на мобільний зв'язок, не бажаючи переплачувати за зайві хвилини. Розібралися, скільки насправді можна заощадити щомісяця.

Тариф на комунальні послуги продовжує зростати, тож пенсіонерам доводиться шукати заощадження навіть на такій базовій потребі, як мобільний зв'язок. До редакції «На пенсії» звернувся читач Володимир із Полтавської області — він багато років користується Vodafone, але хоче зменшити щомісячну плату.

Чоловік нині сплачує 330 гривень на місяць за тариф, який включає 400 хвилин розмов по Україні, 50 хвилин дзвінків за кордон і 50 ГБ інтернету. Нещодавно він змінив кнопковий телефон на смартфон, тому мобільний інтернет йому потрібен, однак половина хвилин у пакеті виявилася зайвою.

Чи можна платити менше, залишаючись на Vodafone

На жаль, назви свого тарифного плану Володимир у листі не вказав. Проаналізувавши описані ним умови, у редакції дійшли висновку, що це один із архівних тарифів передоплати. Попри те, що 330 гривень для пенсіонера — сума чимала, сучасні тарифи Vodafone, на які можна перейти зараз, ще дорожчі.

Найдешевший з них — Flexx Go — коштуватиме 420 гривень на місяць. Якщо обрати його контрактний варіант із підключенням у фірмовому магазині за паспортом, вартість становитиме 350 гривень. Тож спеціального тарифу для пенсіонерів у Vodafone наразі немає.

Найдешевший тариф для пенсіонера

Натомість у Lifecell діє тарифний план «Турбота» для громадян України від 55 років. За 190 гривень на місяць абонент отримує безлімітні дзвінки на lifecell, 20 ГБ інтернету та 1000 хвилин на інші номери по Україні. Це не контрактний тариф, проте для оформлення потрібно підтвердити вік у фірмовому магазині компанії.

Київстар своєю чергою пропонує контрактний тариф «Все разом комфорт» для людей віком 60+ або з інвалідністю — 220 гривень на місяць. Він включає 10 ГБ інтернету, безлімітні дзвінки на номери Київстару та 100 хвилин розмов на інші мобільні й міські номери.

Як оформити вигідний тариф

Lifecell «Турбота»: зверніться до фірмового магазину з паспортом, щоб підтвердити вік (від 55 років).

Київстар «Все разом комфорт»: укладається контракт у фірмовому магазині з паспортом для людей 60+ або з інвалідністю.

Для пенсіонера з Полтавської області найвигідніший варіант — перейти з Vodafone на тариф Lifecell за 190 гривень: щомісячна економія становитиме 140 гривень, або майже 1 700 гривень на рік. Як повідомляє «На пенсії», саме такий перехід і дозволяє платити за мобільний зв'язок майже вдвічі менше.

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