У Херсонській громаді 29 серпня зафіксували перебої з електропостачанням — фахівці встановлюють причини знеструмлення, а місцева влада попереджає про можливі тривалі відключення.

29 серпня в Херсонській громаді виникли перебої з електропостачанням. Про це повідомив очільник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько. Наразі фахівці працюють над встановленням причин знеструмлення, однак ситуація залишається нестабільною.

Як повідомляє видання «Вгору», раніше голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін заявив, що війська РФ цілеспрямовано посилюють удари по критичній інфраструктурі регіону. Саме через це в області можливі не лише перебої з електропостачанням, а й тривалі відключення тепла.

На час тривалих знеструмлень у Херсоні та громаді в цілодобовому режимі працюють «Пункти незламності». Там мешканці можуть набрати питну воду, зарядити мобільні телефони та інші гаджети, а також скористатися доступом до інтернету. Дізнатися адресу найближчого пункту можна через обласний контакт-центр.

Куди звертатися по допомогу

Для отримання інформації про роботу «Пунктів незламності» та актуальну ситуацію з електропостачанням мешканці Херсонської громади можуть зателефонувати до обласного контакт-центру за номером 0800 101 102. Оператори надають консультації щодо адрес найближчих пунктів обігріву та зарядки пристроїв.

У міській військовій адміністрації наголошують: через постійні обстріли військ РФ та нестабільну ситуацію в енергосистемі наразі неможливо розробити та дотримуватися чітких графіків відключень електроенергії. Тому мешканцям радять бути готовими до раптових знеструмлень і заздалегідь подбати про заряджені павербанки, запаси води та альтернативні джерела освітлення.