Наличие бронирования или отсрочки не освобождает военнообязанных от обязанности проходить военно-врачебную комиссию. Юристы рассказали, в каких случаях ТЦК может направить на медосмотр даже забронированного работника.

Отсрочка от мобилизации и право на бронирование не отменяют воинского учета — даже забронированные работники могут получить направление на военно-врачебную комиссию. Как сообщает Судебно-юридическая газета, существуют конкретные категории военнообязанных, которым придется пройти ВВК независимо от наличия бронирования или отсрочки.

По законодательству Украины, бронирование лишь временно ограничивает возможность мобилизации конкретного лица, но не отменяет его обязанностей перед государством в рамках воинского учета. Поэтому даже забронированные работники могут получать повестки и быть вызванными в территориальные центры комплектования — в частности для прохождения ВВК.

Кого с бронированием все равно направят на ВВК

Первая и самая большая категория — военнообязанные, которые ранее имели статус «ограниченно годен». После отмены этого статуса в мае 2025 года все граждане, находившиеся в этой категории, обязаны пройти повторный медицинский осмотр. Наличие бронирования или отсрочки не освобождает от этой обязанности — срок для прохождения ВВК для этой категории был установлен до февраля 2026 года, и те, кто не успел, получают повторные вызовы.

Вторая категория — лица, по которым поступила информация об изменении состояния здоровья. Если в ТЦК попадают медицинские документы, свидетельствующие о возможном изменении годности к службе, военнообязанного могут вызвать на ВВК независимо от бронирования. Это касается как ухудшения, так и улучшения состояния здоровья.

Третья категория — те, чей срок бронирования подходит к концу. За 30 дней до завершения срока действия бронирования ТЦК имеет право вызвать военнообязанного для уточнения учетных данных, и в рамках этой процедуры может быть назначено прохождение ВВК.

Имеет ли право ТЦК направить на ВВК без согласия

Законодательство дает ТЦК широкие полномочия по направлению на медкомиссию. Согласно постановлению Кабинета Министров №560, военно-врачебная комиссия проводится по решению руководителя ТЦК. Военнообязанный, получивший такое направление, обязан его выполнить — отказ от прохождения ВВК рассматривается как уклонение от воинской обязанности и может повлечь административную или уголовную ответственность.

В то же время юристы подчеркивают: если ВВК назначена в день, когда лицо уже имеет действующее бронирование, и нет отдельных оснований (таких как статус «ограниченно годен»), то решение ТЦК можно обжаловать. Для этого военнообязанный должен подать письменное заявление на имя руководителя ТЦК со ссылкой на документы, подтверждающие бронирование.

Что делать, если вас вызывают на ВВК, а вы забронированы

Адвокаты советуют действовать по следующему алгоритму. Во-первых, не игнорировать повестку — неявка по вызову ТЦК без уважительных причин является нарушением. Во-вторых, явиться в ТЦК с полным пакетом документов: паспорт, военно-учетный документ, справка о бронировании (форма по постановлению КМУ №76), при наличии — медицинские документы. В-третьих, в случае несогласия с направлением на ВВК — подать письменное заявление с обоснованием и требовать письменного ответа. Если ТЦК отказывает — обращаться в военную прокуратуру или суд.

Юристы также обращают внимание: прохождение ВВК не означает автоматической мобилизации. Результатом медосмотра может быть признание непригодности к службе — и тогда лицо могут исключить из воинского учета или предоставить отсрочку по состоянию здоровья, что даже расширяет правовую защиту по сравнению с бронированием.

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