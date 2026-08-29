Наявність бронювання або відстрочки не звільняє військовозобов'язаних від обов'язку проходити військово-лікарську комісію. Юристи розповіли, у яких випадках ТЦК може направити на медогляд навіть заброньованого працівника.

Відстрочка від мобілізації та право на бронювання не скасовують військового обліку — навіть заброньовані працівники можуть отримати направлення на військово-лікарську комісію. Як повідомляє Судово-юридична газета, існують конкретні категорії військовозобов'язаних, яким доведеться пройти ВЛК незалежно від наявності бронювання чи відстрочки.

За законодавством України, бронювання лише тимчасово обмежує можливість мобілізації конкретної особи, але не скасовує її обов'язків перед державою в межах військового обліку. Тому навіть заброньовані працівники можуть отримувати повістки та бути викликаними до територіальних центрів комплектування — зокрема для проходження ВЛК.

Кого з бронюванням однак направлять на ВЛК

Перша і найбільша категорія — військовозобов'язані, які раніше мали статус «обмежено придатний». Після скасування цього статусу у травні 2025 року всі громадяни, які перебували в цій категорії, зобов'язані пройти повторний медичний огляд. Наявність бронювання чи відстрочки не звільняє від цього обов'язку — строк для проходження ВЛК для цієї категорії було встановлено до лютого 2026 року, і ті, хто не встиг, отримують повторні виклики.

Друга категорія — особи, щодо яких надійшла інформація про зміну стану здоров'я. Якщо до ТЦК потрапляють медичні документи, що свідчать про можливу зміну придатності до служби, військовозобов'язаного можуть викликати на ВЛК незалежно від бронювання. Це стосується як погіршення, так і покращення стану здоров'я.

Третя категорія — ті, чий строк бронювання добігає кінця. За 30 днів до завершення терміну дії бронювання ТЦК має право викликати військовозобов'язаного для уточнення облікових даних, і в межах цієї процедури може бути призначено проходження ВЛК.

Чи має право ТЦК направити на ВЛК без згоди

Законодавство дає ТЦК широкі повноваження щодо направлення на медкомісію. Згідно з постановою Кабінету Міністрів №560, військово-лікарська комісія проводиться за рішенням керівника ТЦК. Військовозобов'язаний, який отримав таке направлення, зобов'язаний його виконати — відмова від проходження ВЛК розглядається як ухилення від військового обов'язку і може мати наслідком адміністративну або кримінальну відповідальність.

Водночас юристи наголошують: якщо ВЛК призначена в день, коли особа вже має чинне бронювання, і немає окремих підстав (як-от статус «обмежено придатний»), то рішення ТЦК можна оскаржити. Для цього військовозобов'язаний має подати письмову заяву на ім'я керівника ТЦК із посиланням на документи, що підтверджують бронювання.

Що робити, якщо вас викликають на ВЛК, а ви заброньовані

Адвокати радять діяти за таким алгоритмом. По-перше, не ігнорувати повістку — неявка за викликом ТЦК без поважних причин є порушенням. По-друге, з'явитися до ТЦК з повним пакетом документів: паспорт, військово-обліковий документ, довідка про бронювання (форма за постановою КМУ №76), за наявності — медичні документи. По-третє, у разі незгоди з направленням на ВЛК — подати письмову заяву з обґрунтуванням і вимагати письмової відповіді. Якщо ТЦК відмовляє — звертатися до військової прокуратури або суду.

Юристи також звертають увагу: проходження ВЛК не означає автоматичної мобілізації. Результатом медогляду може бути визнання непридатності до служби — і тоді особу можуть виключити з військового обліку або надати відстрочку за станом здоров'я, що навіть розширює правовий захист порівняно з бронюванням.

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