Карбонара — класична італійська паста з яйцями, сиром пекоріно та хрусткою панчеттою, і цей рецепт розкриває головний секрет: як домогтися ідеально глянцевого соусу без грудочок яєчні.

Рецепт лазаньї ми вже публікували — а карбонара готується зовсім інакше й набагато швидше.

Карбонара — один із найвідоміших класичних римських рецептів пасти. У її основі — прості інгредієнти: спагеті, яйця, тертий сир пекоріно романо та підсмажена панчетта, з яких народжується неймовірно шовковистий, насичений і в’язкий соус без жодної краплі вершків. Головна складність карбонари в тому, щоб яйця не перетворилися на яєчню, а стали оксамитовим глянцевим соусом. Цей рецепт пояснює, як цього досягти покроково.

Інгредієнти для карбонари

панчетта або гуанчале — приблизно 280 г, нарізана кубиками близько 0,5 см

кошерна сіль — 1 столова ложка (для варіння спагеті)

спагеті — приблизно 450 г (краще брати товсті сорти, а не тонкі)

яєчні жовтки — 5 великих

яйце — 1 велике

сир пекоріно романо — приблизно 115 г (близько 2 склянок), тонко тертий безпосередньо перед приготуванням; за потреби можна замінити пармезаном або п’яве

чорний перець — свіжомелений, за смаком

Як приготувати карбонару: покроково

На середній сковороді на середньо-низькому вогні обсмажте панчетту, періодично перемішуючи, доки вона не стане золотисто-коричневою та хрусткою — це займе близько 20-25 хвилин. Не поспішайте: саме за цей час жир повністю розтоплюється, а шматочки стають рівномірно хрусткими. Готову панчетту перекладіть на тарілку, застелену паперовим рушником.

Поки смажиться панчетта, у великій каструлі доведіть до кипіння приблизно 2,4 літра води з додаванням столової ложки соли. Відваріть спагеті до стану аль денте за інструкцією на упаковці, періодично перемішуючи. Перед зливанням обов’язково відкладіть близько 120 мл води з-під пасти — вона знадобиться для соусу.

Коли паста майже готова, у великій термостійкій мисці збийте яєчні жовтки, ціле яйце та тертий сир пекоріно романо — лише до однорідності, не більше.

Одразу перекладіть гарячі спагеті до яєчної маси. Додайте панчетту та приблизно 60 мл води з-під пасти, енергійно перемішуючи. Якщо соус здається занадто густим, підливайте ще 30-60 мл води з-під пасти, доки він не стане гладким і глянцевим, а сир повністю розтане. Наприкінці приправте свіжомеленим чорним перцем.

Карбонару подають одразу після приготування — гарячі спагеті мають бути злегка охолоджені яєчною масою, але не встигнути її «зварити». Ця паста чудово смакує сама по собі, без додаткових гарнірів, хоча можна подати її з підсмаженими овочами чи свіжим хлібом. Зберігати готову карбонару варто недовго: соус на основі яєць найкраще їсти в день приготування.

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