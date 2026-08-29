Карбонара — классическая итальянская паста с яйцами, сыром пекорино и хрустящей панчеттой, и этот рецепт раскрывает главный секрет: как добиться идеально глянцевого соуса без комочков яичницы.

Рецепт лазаньи мы уже публиковали — а карбонара готовится совсем иначе и намного быстрее.

Карбонара — один из самых известных классических римских рецептов пасты. В её основе — простые ингредиенты: спагетти, яйца, тёртый сыр пекорино романо и обжаренная панчетта, из которых рождается невероятно шелковистый, насыщенный и вязкий соус без единой капли сливок. Главная сложность карбонары в том, чтобы яйца не превратились в яичницу, а стали бархатистым глянцевым соусом. Этот рецепт объясняет, как этого добиться шаг за шагом.

Ингредиенты для карбонары

панчетта или гуанчале — приблизно 280 г, нарезанная кубиками около 0,5 см

кошерная соль — 1 столовая ложка (для варки спагетти)

спагетти — приблизно 450 г (лучше брать толстые сорта, а не тонкие)

яичные желтки — 5 крупных

яйцо — 1 крупное

сыр пекорино романо — приблизно 115 г (около 2 стаканов), тонко тёртый непосредственно перед приготовлением; при необходимости можно заменить пармезаном или пьяве

чёрный перец — свежемолотый, по вкусу

Как приготовить карбонару: шаг за шагом

На средней сковороде на среднем-низком огне обжарьте панчетту, периодически помешивая, до золотисто-коричневого и хрустящего состояния — это займёт около 20-25 минут. Не торопитесь: именно за это время жир полностью растапливается, а кусочки становятся равномерно хрустящими. Готовую панчетту переложите на тарелку, застеленную бумажным полотенцем.

Пока обжаривается панчетта, в большой кастрюле доведите до кипения приблизно 2,4 литра воды с добавлением столовой ложки соли. Отварите спагетти до состояния аль денте по инструкции на упаковке, периодически помешивая. Перед сливанием обязательно отложите около 120 мл воды из-под пасты — она понадобится для соуса.

Когда паста почти готова, в большой термостойкой миске взбейте яичные желтки, целое яйцо и тёртый сыр пекорино романо — только до однородности, не более.

Сразу переложите горячие спагетти в яичную массу. Добавьте панчетту и примерно 60 мл воды из-под пасты, энергично перемешивая. Если соус кажется слишком густым, подливайте ещё 30-60 мл воды из-под пасты, пока он не станет гладким и глянцевым, а сыр полностью растает. В конце приправьте свежемолотым чёрным перцем.

Карбонару подают сразу после приготовления — горячие спагетти должны слегка охладиться яичной массой, но не успеть её «сварить». Эта паста прекрасно вкусна сама по себе, без дополнительных гарниров, хотя можно подать её с обжаренными овощами или свежим хлебом. Хранить готовую карбонару стоит недолго: соус на основе яиц лучше всего есть в день приготовления.

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