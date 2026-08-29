В Ивано-Франковске завершили строительство ветеранского пространства — объект фактически готов к открытию. Пока социальная сфера Ивано-Франковска готовится к новому учебному году, ветераны и военнослужащие скоро получат собственное пространство с широким спектром услуг.
Готовый объект осмотрели глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук и заместитель руководителя Офиса Президента Украины Виктор Микита. На территории завершили благоустройство, оборудовали тренажерную площадку и полноценное укрытие. Во время осмотра обсудили дальнейшие шаги для скорейшего открытия.
«Сегодня это уже фактически готовый объект», — отметила Светлана Онищук. Общая стоимость строительства составляет 124,6 млн гривен: 63,7 млн направили из государственного бюджета, еще 60,9 млн — из областного.
Какие услуги получат посетители
После открытия в пространстве будут предоставлять психологическую, социальную, правовую и информационно-консультационную помощь. Отдельное направление — поддержка в профессиональной адаптации и трудоустройстве.
С посетителями будут работать специалисты по сопровождению ветеранов, психологи, психотерапевты, юристы и специалисты в сфере ветеранской политики и социальной защиты. Проект реализуют по инициативе Президента Украины в рамках создания сети государственных ветеранских пространств по всей стране.
Как сообщает WestNews, пространство в Ивано-Франковске станет одним из ключевых объектов этой сети в Прикарпатье.
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