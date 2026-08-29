Министерство здравоохранения определило четкие нормы продолжительности учебных занятий для разных классов. Рассказываем, сколько будут длиться уроки для школьников в 2026 году и каким будет расписание звонков.

Учебный процесс в школах Украины претерпевает изменения с 1 сентября — Министерство здравоохранения определило четкие нормы продолжительности уроков и перемен для учащихся разных возрастных групп. Каждое учебное заведение устанавливает расписание звонков самостоятельно, но в пределах обязательных требований, утвержденных приказом МОЗ №2205.

Как сообщают Факты ICTV, учебный день в школах не может начинаться раньше 8:00. Для второй смены занятия должны стартовать не позднее 14:00, а для вечерней формы — не позднее 16:00. В учреждениях, работающих в две смены, ученики 1–4 классов должны учиться исключительно в первую смену. Однако в условиях военного положения допускается обучение 2–4 классов во вторую смену по решению руководителя школы, но последнее занятие должно завершиться не позднее 18:00.

Продолжительность уроков для разных классов

Санитарный регламент четко определяет, сколько должно длиться одно занятие в зависимости от возраста ребенка. Для первоклассников урок не может превышать 35 минут — это связано с тем, что дети 6–7 лет еще не способны долго концентрировать внимание.

Во 2–4 классах продолжительность урока увеличивается до 40 минут, а для учащихся 5–11(12) классов — до 45 минут. Если школа организует сдвоенные уроки, решение об их продолжительности принимает педагогический совет с учетом возрастных особенностей детей. В середине сдвоенного урока обязательно делают 10-минутный перерыв для активного отдыха.

Сколько будут длиться перемены

Для полноценного отдыха между занятиями МОЗ установил минимальную продолжительность перемен: для учащихся 1–4 классов — не менее 15 минут, для 5–11(12) классов — не менее 10 минут. Одна большая перемена для питания должна длиться 30 минут. Вместо нее разрешено организовать две перемены по 20 минут: для младшей школы — после второго и третьего уроков, для средней и старшей — после третьего и четвертого.

По крайней мере во время одной из перемен школа обязана обеспечить условия для приема пищи и активного отдыха, желательно с прогулкой на свежем воздухе. Для учащихся начальной школы в группах продленного дня прогулка должна длиться не менее 1,5 часа (при температуре не ниже +10 °C).

Дистанционное обучение: отдельные нормы

Для дистанционного формата, согласно приказу МОЗ №1371, действуют отдельные ограничения по непрерывной работе за компьютером. Для 1–2 классов это или 2 занятия по 30 минут, или 3 по 20 минут. В 3–4 классах возможны варианты: 2 урока по 45 минут, 3 по 30 минут или 4 по 20 минут.

Для 5–6 классов разрешено 2 занятия по 45 минут, 3 по 35 минут или 4 по 25 минут. В 7–9 классах — 2 урока по 45 минут, 3 по 40 минут, 4 по 30 минут или 5 по 25 минут. Старшеклассники (10–11 классы) могут иметь 3 урока по 45 минут, 4 по 35 минут, 5 по 30 минут или 6 по 25 минут.

Что нужно знать родителям

Родителям стоит обратить внимание: точное расписание звонков каждая школа утверждает самостоятельно, поэтому оно может отличаться даже в соседних заведениях. Рекомендуем заранее уточнить расписание на сайте школы или у классного руководителя. Также важно помнить: государственные и коммунальные школы не имеют права делать перемены между уроками длиннее 30 минут — расписание должно быть последовательным и без лишних «окон».

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