Міністерство охорони здоров'я визначило чіткі норми тривалості навчальних занять для різних класів. Розповідаємо, скільки триватимуть уроки для школярів у 2026 році та яким буде розклад дзвінків.

Навчальний процес у школах України зазнає змін із 1 вересня — Міністерство охорони здоров'я визначило чіткі норми тривалості уроків та перерв для учнів різних вікових груп. Кожен навчальний заклад встановлює розклад дзвінків самостійно, але в межах обов'язкових вимог, затверджених наказом МОЗ №2205.

Як повідомляють Факти ICTV, навчальний день у школах не може починатися раніше 8:00. Для другої зміни заняття мають стартувати не пізніше 14:00, а для вечірньої форми — не пізніше 16:00. У закладах, що працюють у дві зміни, учні 1–4 класів повинні навчатися виключно в першу зміну. Втім, в умовах воєнного стану допускається навчання 2–4 класів у другу зміну за рішенням керівника школи, але останнє заняття має завершитися не пізніше 18:00.

Тривалість уроків для різних класів

Санітарний регламент чітко визначає, скільки має тривати одне заняття залежно від віку дитини. Для першокласників урок не може перевищувати 35 хвилин — це пов'язано з тим, що діти 6–7 років ще не здатні довго концентрувати увагу.

У 2–4 класах тривалість уроку зростає до 40 хвилин, а для учнів 5–11(12) класів — до 45 хвилин. Якщо школа організовує здвоєні уроки, рішення про їх тривалість ухвалює педагогічна рада з урахуванням вікових особливостей дітей. Посередині здвоєного уроку обов'язково роблять 10-хвилинну перерву для активного відпочинку.

Скільки триватимуть перерви

Для повноцінного відпочинку між заняттями МОЗ встановив мінімальну тривалість перерв: для учнів 1–4 класів — щонайменше 15 хвилин, для 5–11(12) класів — не менше 10 хвилин. Одна велика перерва для харчування має тривати 30 хвилин. Замість неї дозволено організувати дві перерви по 20 хвилин: для молодшої школи — після другого та третього уроків, для середньої та старшої — після третього та четвертого.

Принаймні під час однієї з перерв школа зобов'язана забезпечити умови для прийому їжі та активного відпочинку, бажано з прогулянкою на свіжому повітрі. Для учнів початкової школи в групах подовженого дня прогулянка має тривати щонайменше 1,5 години (за температури не нижче +10 °C).

Дистанційне навчання: окремі норми

Для дистанційного формату, згідно з наказом МОЗ №1371, діють окремі обмеження щодо безперервної роботи за комп'ютером. Для 1–2 класів це або 2 заняття по 30 хвилин, або 3 по 20 хвилин. У 3–4 класах можливі варіанти: 2 уроки по 45 хвилин, 3 по 30 хвилин або 4 по 20 хвилин.

Для 5–6 класів дозволено 2 заняття по 45 хвилин, 3 по 35 хвилин або 4 по 25 хвилин. У 7–9 класах — 2 уроки по 45 хвилин, 3 по 40 хвилин, 4 по 30 хвилин або 5 по 25 хвилин. Старшокласники (10–11 класи) можуть мати 3 уроки по 45 хвилин, 4 по 35 хвилин, 5 по 30 хвилин або 6 по 25 хвилин.

Що потрібно знати батькам

Батькам варто звернути увагу: точний розклад дзвінків кожна школа затверджує самостійно, тож він може відрізнятися навіть у сусідніх закладах. Рекомендуємо заздалегідь уточнити розклад на сайті школи або у класного керівника. Також важливо пам'ятати: державні та комунальні школи не мають права робити перерви між уроками довшими за 30 хвилин — розклад має бути послідовним і без зайвих «вікон».

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