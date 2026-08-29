Пиріг зі сливами готується простіше, ніж здається, а завдяки глянцевій глазурі з ягідного джему виглядає, наче з вітрини французької кондитерської.

Перевернутий пиріг зі сливами ми вже публікували — а цей пиріг зі сливами готується зовсім інакше: сливи викладаються зверху на тісто у вигляді кола, а готовий пиріг вкривають блискучою глазур'ю з ягідного джему. Виглядає він так, наче його принесли з французької кондитерської, хоча насправді рецепт доволі простий і не вимагає особливих навичок.

Інгредієнти для пирога зі сливами

200 г м'якого масла (плюс трохи для змащування форми)

8 червоних або фіолетових слив

140 г цукру (краще дрібного) плюс 1 столова ложка додатково

3 яйця, злегка збиті

цедра 1 великого лимона

175 г борошна з розпушувачем (self-raising flour)

6 столових ложок молока

85 г бланшованого мигдалю, порізаного великими шматочками

6 столових ложок з гіркою смородинового або сливового джему

2 столові ложки кассіса (лікер із чорної смородини) або портвейну

Як приготувати пиріг зі сливами: покроково

Розігрійте духовку до 180°C (для конвекції — 160°C). Змастіть маслом розбірну форму діаметром 23 см, застеліть дно пергаментом і також змастіть його маслом. Розріжте сливи навпіл, вийміть кісточки та наріжте скибочками.

Збийте масло з цукром (залишивши 1 столову ложку цукру окремо) до пишної світлої маси. Додайте яйця, продовжуючи збивати, потім цедру. На низькій швидкості міксера вмішайте борошно й молоко. Додайте мигдаль і перекладіть тісто у підготовлену форму.

Викладіть скибочки слив зверху на тісто, розташовуючи їх колами із невеликим накриттям одна на одну. Присипте залишеним цукром і випікайте пиріг зі сливами 55 хвилин – 1 годину. Дайте йому охолонути у формі приблизно 15 хвилин.

Дістаньте пиріг з форми і поставте на решітку. У невеликій каструльці розтопіть джем із кассісом і 2 столовими ложками води, проваривши близько 5 хвилин, доки маса не перетвориться на сиропоподібну глазур.

Змастіть глазур'ю весь пиріг зверху та з боків. Здається, що глазурі багато, але саме густий шар робить пиріг таким гарним. Дайте глазурі застигнути перед подачею.

Пиріг зі сливами найкраще смакує в перші два дні після приготування, тож зберігайте його під кришкою в прохолодному місці. Якщо слив під рукою немає, їх можна замінити персиками, нектаринами, абрикосами або яблуками — тоді для глазурі краще використати абрикосовий джем, протертий через сито.

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