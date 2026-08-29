Перевернутий пиріг зі сливами ми вже публікували — а цей пиріг зі сливами готується зовсім інакше: сливи викладаються зверху на тісто у вигляді кола, а готовий пиріг вкривають блискучою глазур'ю з ягідного джему. Виглядає він так, наче його принесли з французької кондитерської, хоча насправді рецепт доволі простий і не вимагає особливих навичок.
Інгредієнти для пирога зі сливами
- 200 г м'якого масла (плюс трохи для змащування форми)
- 8 червоних або фіолетових слив
- 140 г цукру (краще дрібного) плюс 1 столова ложка додатково
- 3 яйця, злегка збиті
- цедра 1 великого лимона
- 175 г борошна з розпушувачем (self-raising flour)
- 6 столових ложок молока
- 85 г бланшованого мигдалю, порізаного великими шматочками
- 6 столових ложок з гіркою смородинового або сливового джему
- 2 столові ложки кассіса (лікер із чорної смородини) або портвейну
Як приготувати пиріг зі сливами: покроково
Розігрійте духовку до 180°C (для конвекції — 160°C). Змастіть маслом розбірну форму діаметром 23 см, застеліть дно пергаментом і також змастіть його маслом. Розріжте сливи навпіл, вийміть кісточки та наріжте скибочками.
Збийте масло з цукром (залишивши 1 столову ложку цукру окремо) до пишної світлої маси. Додайте яйця, продовжуючи збивати, потім цедру. На низькій швидкості міксера вмішайте борошно й молоко. Додайте мигдаль і перекладіть тісто у підготовлену форму.
Викладіть скибочки слив зверху на тісто, розташовуючи їх колами із невеликим накриттям одна на одну. Присипте залишеним цукром і випікайте пиріг зі сливами 55 хвилин – 1 годину. Дайте йому охолонути у формі приблизно 15 хвилин.
Дістаньте пиріг з форми і поставте на решітку. У невеликій каструльці розтопіть джем із кассісом і 2 столовими ложками води, проваривши близько 5 хвилин, доки маса не перетвориться на сиропоподібну глазур.
Змастіть глазур'ю весь пиріг зверху та з боків. Здається, що глазурі багато, але саме густий шар робить пиріг таким гарним. Дайте глазурі застигнути перед подачею.
Пиріг зі сливами найкраще смакує в перші два дні після приготування, тож зберігайте його під кришкою в прохолодному місці. Якщо слив під рукою немає, їх можна замінити персиками, нектаринами, абрикосами або яблуками — тоді для глазурі краще використати абрикосовий джем, протертий через сито.
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