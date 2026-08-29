Працюючі пенсіонери можуть отримати перерахунок виплат уже найближчим часом. Юрист пояснив, за яких умов Пенсійний фонд зобов'язаний збільшити пенсію та як домогтися найвигіднішого варіанту.

Перерахунок пенсій в Україні стосується не лише окремих регіонів, а й усіх працюючих пенсіонерів, які виконали умови за стажем. Як повідомляє РБК-Україна, юрист із перерахунку пенсій Любомир Кожухов розповів, коли саме виникає право на вищу виплату.

Перерахунок пенсії працюючим пенсіонерам передбачений частиною четвертою статті 42 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування». При цьому право на перерахунок не прив'язане виключно до вересня — воно може виникнути в будь-якому місяці.

Коли виникає право на перерахунок

За словами юриста, працюючий пенсіонер може претендувати на вищу виплату за однієї з двох умов:

набрав щонайменше 24 місяці страхового стажу після призначення чи попереднього перерахунку пенсії;

або з моменту попереднього призначення чи перерахунку минуло два роки — тоді 24 місяці стажу не є обов'язковими.

«Пенсійний фонд повинен застосувати той варіант перерахунку, який є найбільш вигідним для пенсіонера», — наголошує Любомир Кожухов.

Два способи перерахунку

Фактично існує два варіанти, як можуть перерахувати виплату працюючому пенсіонеру:

лише з урахуванням додаткового страхового стажу;

з урахуванням і стажу, і заробітної плати, отриманої після призначення чи попереднього перерахунку пенсії.

Пенсійний фонд зобов'язаний порівняти обидва варіанти й обрати той, який дає більший розмір виплати. Саме тому працюючим пенсіонерам варто самостійно періодично перевіряти, чи виникло в них право на перерахунок, а не орієнтуватися лише на конкретний місяць року.

Що робити, якщо перерахунок не провели або порахували неправильно

Якщо пенсіонер вважає, що має право на перерахунок, а ПФУ його не здійснив, або ж стаж чи заробіток враховано неправильно, таке рішення можна оскаржити. Для цього потрібно звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду за місцем проживання або подати звернення онлайн через вебпортал електронних послуг ПФУ.

«Якщо перерахунок не проведено, або стаж чи заробіток враховано неправильно, це рішення можна оскаржити», — додає юрист.

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