С 1 сентября 2026 года 150 лицеев по всей Украине начнут тестировать новую модель профильной старшей школы. 10 класс станет адаптационным — если ученик поймет, что ошибся с выбором профиля, он сможет изменить его без потери учебного года.

Изменения в школах Украины с сентября набирают обороты — с 1 сентября 2026 года 150 лицеев из разных регионов страны присоединятся ко второму этапу пилотирования реформы профильной старшей школы. Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.

Главная идея реформы — переход от одинаковой для всех образовательной программы к индивидуальной образовательной траектории. После окончания 9-го класса ученики смогут выбирать профиль обучения и предметы, которые отвечают их интересам и будущим профессиональным планам. Школьники больше не будут изучать одинаковый полный перечень дисциплин — вместо этого каждый сформирует собственный набор.

Именно 10-й класс в новой модели должен стать адаптационным, «пробным». Если ученик или ученица поймут, что ошиблись с выбором профиля, они смогут изменить его без потери года обучения. Это ключевое отличие от старой системы, где смена профиля часто означала возвращение на предыдущую ступень или переход в другое заведение со значительными потерями времени.

Во время пилотного проекта планируют проверить, как на практике будут работать выборочные и углубленные профильные курсы, как ученики и заведения будут проходить адаптационный 10-й класс — в том числе в случаях смены профиля. Отдельно протестируют управленческую и организационную модель: возможность функционирования старшей школы как отдельного подразделения или самостоятельного заведения для 10–12-х классов.

Эксперимент охватит заведения в разных условиях — в больших городах, сельских и горных общинах, на прифронтовых территориях и в заведениях с дистанционной формой обучения. Такой подход должен показать, как новая модель будет работать по всей стране, а не только в идеальных условиях столичных школ.

Что это значит для учеников и родителей

Для семей самое главное нововведение — это право на ошибку. Раньше выбор профиля в 10-м классе был фактически окончательным: изменить его можно было только через значительные бюрократические преграды, а часто — только с возвращением на год назад. Теперь ученик получает «пробный» год, в течение которого можно понять, подходит ли выбранное направление, и при необходимости скорректировать траекторию без каких-либо потерь.

Также в рамках эксперимента будут оценивать методическое сопровождение и подготовку педагогов. Учителя профильных лицеев будут работать по обновленным образовательным программам, которые апробируют Государственный стандарт профильного среднего образования. Часть заведений будет перестраивать свою структуру, отделяя лицейные классы от начальной и базовой школы.

Государственный стандарт профильного среднего образования должен вступить в силу с 1 сентября 2027 года для учеников, которые будут обучаться по программам двенадцатилетнего полного общего среднего образования. Результаты пилотирования, которое началось еще в 2025 году и продолжается в 2026-м, должны стать основой для дальнейшего перехода украинских школ на новую модель профильного старшего образования.

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