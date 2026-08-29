За последние четыре года количество украинцев, выходящих на пенсию в 65 лет, выросло почти в 20 раз. Причина — постепенное повышение требований к страховому стажу, из-за которого пенсия в 60 лет становится недоступной для все большего числа граждан.

Пенсия в Украине зависит от страхового стажа — и требования к нему растут каждый год. За четыре года количество тех, кто вынужден ждать выплат до 65 лет, увеличилось почти в 20 раз, и эта тенденция только усиливается.

Как сообщает OBOZ.UA со ссылкой на данные Пенсионного фонда Украины, резкий рост связан с пенсионной реформой 2017 года. Она ввела постепенное повышение требований к страховому стажу для выхода на пенсию в 60 лет.

В 2026 году, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно иметь не менее 32 лет страхового стажа. Для сравнения: в 2022 году требование составляло 29 лет, в 2023-м — 30, в 2024-м — 31, а с 2025 года действует планка в 32 года.

Те, кому не хватает стажа для пенсии в 60 лет, могут выйти на заслуженный отдых в 63 года — для этого нужно от 22 до 31 года стажа. Если же страховой стаж составляет от 15 до 21 года, придется ждать до 65 лет. Граждане, имеющие менее 15 лет стажа, вообще не получают права на пенсию по возрасту.

Именно эта «вилка» — от 15 до 21 года стажа — и дала резкий рост количества пенсионеров в 65 лет. Каждый год планка для 60-летних поднимается, и все больше людей переходит из категории «60 лет» в категорию «65 лет».

Какую пенсию получают украинцы в 65 лет

Для тех, кто достиг 65-летнего возраста и имеет полный страховой стаж (35 лет для мужчин и 30 лет для женщин), государство гарантирует минимальную пенсионную выплату на уровне 40% от минимальной заработной платы. В 2026 году эта сумма составляет 4 213 гривен в месяц.

В то же время обычная минимальная пенсия по возрасту без достаточного стажа или по инвалидности составляет лишь 2 595 гривен. Разница между этими двумя суммами — более 1 600 гривен ежемесячно.

Пенсионный фонд начисляет повышенную выплату автоматически — писать отдельное заявление не нужно. Система сама фиксирует достижение 65-летнего возраста и добавляет положенную сумму, если стаж соответствует норме.

Как проверить свой страховой стаж

Украинцы, приближающиеся к пенсионному возрасту, могут заранее узнать, хватит ли им стажа. Для этого нужно:

зайти на веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины;

перейти в раздел «Мой страховой стаж»;

авторизоваться через квалифицированную электронную подпись или BankID.

В этом разделе отображаются все годы работы, которые государство зачислило в страховой стаж. Если каких-то периодов не хватает — например, из-за ошибок в трудовой книжке или утраты данных о предприятии, — стоит обратиться в сервисный центр ПФУ с оригиналами документов.

Специалисты внесут исправления в реестр, после чего сделают перерасчет и доплатят разницу за все месяцы, когда выплата была ниже положенной.

Куда подавать документы на пенсию

Оформить пенсию можно тремя способами: лично в сервисном центре ПФУ, дистанционно через веб-портал электронных услуг ПФУ или через приложение «Дія» с использованием квалифицированной электронной подписи.

Для подачи понадобятся паспорт, налоговый номер, цветная фотография для пенсионного удостоверения, оригинал трудовой книжки, а для мужчин — еще и военный билет. Женщинам также стоит подготовить свидетельства о рождении детей и свидетельство о браке в случае смены фамилии — это поможет зачислить в стаж период ухода за ребенком.

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