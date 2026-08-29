За останні чотири роки кількість українців, які виходять на пенсію у 65 років, зросла майже у 20 разів. Причина — поступове підвищення вимог до страхового стажу, через яке пенсія у 60 років стає недоступною для дедалі більшої кількості громадян.

Пенсія в Україні залежить від страхового стажу — і вимоги до нього зростають щороку. За чотири роки кількість тих, хто змушений чекати виплат до 65 років, збільшилася майже у 20 разів, і ця тенденція лише посилюється.

Як повідомляє OBOZ.UA з посиланням на дані Пенсійного фонду України, різке зростання пов'язане з пенсійною реформою 2017 року. Вона запровадила поступове підвищення вимог до страхового стажу для виходу на пенсію у 60 років.

У 2026 році, щоб вийти на пенсію у 60 років, потрібно мати щонайменше 32 роки страхового стажу. Для порівняння: у 2022 році вимога становила 29 років, у 2023-му — 30, у 2024-му — 31, а з 2025 року діє планка у 32 роки.

Ті, кому не вистачає стажу для пенсії в 60 років, можуть вийти на заслужений відпочинок у 63 роки — для цього потрібно від 22 до 31 року стажу. Якщо ж страховий стаж становить від 15 до 21 року, доведеться чекати до 65 років. Громадяни, які мають менше ніж 15 років стажу, взагалі не отримують права на пенсію за віком.

Саме ця «вилка» — від 15 до 21 року стажу — і дала різке зростання кількості пенсіонерів у 65 років. Щороку планка для 60-річних піднімається, і дедалі більше людей переходить із категорії «60 років» до категорії «65 років».

Яку пенсію отримують українці у 65 років

Для тих, хто досяг 65-річного віку та має повний страховий стаж (35 років для чоловіків і 30 років для жінок), держава гарантує мінімальну пенсійну виплату на рівні 40% від мінімальної заробітної плати. У 2026 році ця сума становить 4 213 гривень на місяць.

Водночас звичайна мінімальна пенсія за віком без достатнього стажу або по інвалідності складає лише 2 595 гривень. Різниця між цими двома сумами — понад 1 600 гривень щомісяця.

Пенсійний фонд нараховує підвищену виплату автоматично — писати окрему заяву не потрібно. Система сама фіксує досягнення 65-річного віку та додає належну суму, якщо стаж відповідає нормі.

Як перевірити свій страховий стаж

Українці, які наближаються до пенсійного віку, можуть заздалегідь дізнатися, чи вистачить їм стажу. Для цього потрібно:

зайти на вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України;

перейти до розділу «Мій страховий стаж»;

авторизуватися через кваліфікований електронний підпис або BankID.

У цьому розділі відображаються всі роки роботи, які держава зарахувала до страхового стажу. Якщо якихось періодів бракує — наприклад, через помилки в трудовій книжці чи втрату даних про підприємство, — варто звернутися до сервісного центру ПФУ з оригіналами документів.

Фахівці внесуть виправлення до реєстру, після чого зроблять перерахунок і доплатять різницю за всі місяці, коли виплата була нижчою, ніж мала б бути.

Куди подавати документи на пенсію

Оформити пенсію можна трьома способами: особисто в сервісному центрі ПФУ, дистанційно через вебпортал електронних послуг ПФУ або через додаток «Дія» з використанням кваліфікованого електронного підпису.

Для подання знадобляться паспорт, податковий номер, кольорова фотографія для пенсійного посвідчення, оригінал трудової книжки, а для чоловіків — ще й військовий квиток. Жінкам також варто підготувати свідоцтва про народження дітей та свідоцтво про шлюб у разі зміни прізвища — це допоможе зарахувати до стажу період догляду за дитиною.

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