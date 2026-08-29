Прогноз погоди на тиждень у Київській області з 30 серпня по 5 вересня обіцяє мінливі умови: опади прогнозують п'ять днів, а денна температура коливатиметься від +19° до +27°.

різкі перепади температур у Київській області минулого тижня поступляться місцем частим дощам — новий тиждень, з 30 серпня по 5 вересня, принесе мешканцям регіону мінливу погоду з опадами майже щодня.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денна температура протягом тижня коливатиметься від +19° до +27°, а нічна — від +15° до +18°.

У неділю, 30 серпня, у Київській області буде хмарно з проясненнями, повітря вдень прогріється до +25°, вночі очікується +17°. Синоптики прогнозують можливі опади.

У понеділок, 31 серпня, погода стане малохмарною, а стовпчики термометрів удень підійдуть до позначки +27° — це найтепліший день тижня. Вночі прохолодніше, +17°, і також можливі опади.

У вівторок, 1 вересня, температура вдень утримається на позначці +27°, вночі трохи потепліє — до +18°. Небо хмарне з проясненнями, синоптики не виключають опадів.

У середу, 2 вересня, повітря прогріється до +24° удень і охолоне до +16° вночі. Хмарно з проясненнями, без опадів.

У четвер, 3 вересня, очікується малохмарна погода, вдень +23°, вночі стовпчики термометрів опустяться до +15°. Синоптики прогнозують можливі опади.

У п’ятницю, 4 вересня, температура вдень знизиться до +19° — це найпрохолодніший день тижня, вночі також +15°. Малохмарно, можливі опади.

У суботу, 5 вересня, повітря прогріється до +22° удень, вночі очікується +15°. Малохмарно, без опадів.

Отже, найтеплішими днями тижня стануть понеділок і вівторок з денними +27°, а найпрохолоднішим — п’ятниця, коли максимум сягне лише +19°. Перепад денних температур за тиждень становить 8°. Опади синоптики прогнозують у неділю, понеділок, вівторок, четвер та п’ятницю.

Через часті опади варто мати при собі парасольку та бути обережними за кермом, особливо на мокрій дорозі. Через помітне похолодання наприкінці тижня, зокрема в п’ятницю, радимо одягатися тепліше — це особливо стосується людей похилого віку та дітей.

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