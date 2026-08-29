Фаршировані перці з курячим фаршем та рисом - легша й соковитіша версія улюбленої страви, яку готують за кілька простих кроків у духовці.

Рецепт соковитого плову ми вже публікували — а фаршировані перці готуються трохи інакше, хоч і теж поєднують рис та м'ясо.

Фаршировані перці - одна з найпопулярніших страв на щоденному столі, бо солодкий перець має природну форму чашечки, яку легко наповнити начинкою. Цей рецепт фаршированих перців відрізняється від класичного тим, що замість яловичини чи свинини використовується курячий фарш - страва виходить легшою, але не менш соковитою завдяки рису, томатному соусу та розплавленому сиру зверху.

Інгредієнти для фаршированих перців

6 великих солодких перців (будь-якого кольору)

450 г курячого фаршу

приблизно 300 г вареного рису (білого або коричневого)

1 середня цибулина, дрібно нарізана

2 великих зубчики часнику, подрібнені

1 ст. ложка італійських трав

¾ ч. ложки соли

чорний перець - за смаком

¼ ч. ложки пластівців гострого перцю (чилі)

1 ст. ложка олії для смаження

425 г томатного соусу (приблизно одна банка)

1 ст. ложка бальзамічного оцту

25 г тертого пармезану

100 г тертої моцарели

240 мл води або бульйону - для випікання

Як приготувати фаршировані перці: покроково

Розігрійте духовку до 180°C. Зваріть рис за інструкцією на упаковці (потрібно приблизно 100 г сухого рису, щоб отримати вказану кількість вареного).

Перці розріжте навпіл вздовж, вийміть насіння та білі перегородки. За бажанням зрізи біля стебла також можна прибрати.

На великій сковороді на середньо-високому вогні обсмажте цибулю, часник і курячий фарш з італійськими травами, сіллю, чорним перцем і пластівцями чилі. Готуйте приблизно 10 хвилин, часто перемішуючи та розбиваючи фарш на дрібні кусочки.

Коли фарш повністю готовий, додайте варений рис, томатний соус, бальзамічний оцет і тертий пармезан. Готуйте ще приблизно 5 хвилин, щоб смаки з'єдналися і частина рідини випарувалась.

Наповніть половинки перців начинкою з невеликою "гіркою" зверху. Викладіть у форму для запікання, налийте воду або бульйон на дно форми, накрийте фольгою і запікайте 35 хвилин.

Зніміть фольгу, посипте перці тертою моцарелою і запікайте ще 10 хвилин, доки сир не розплавиться.

Готові фаршировані перці подавайте гарячими зі сметаною або натуральним йогуртом і скибкою житнього хліба. Зберігати страву можна в холодильнику до 5 днів у герметичному контейнері, розігрівати - в духовці при 180°C приблизно 10 хвилин. Заморожувати фаршировані перці не варто: після розморожування вони стають надто водянистими.

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