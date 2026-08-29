Національний банк у вересні випускає нову банкноту із зображенням Василя Стуса, а банки посилюють контроль за переказами на рахунки підприємців. Оновлюється і грантова програма «Власна справа» — з більшими сумами та гнучкішими умовами.

Перекази на картку та блокування рахунків в Україні посилюються — з вересня банки розширять контроль за надходженнями на рахунки підприємців, а Національний банк випустить нову банкноту із зображенням Василя Стуса. Про фінансові зміни вересня повідомляє видання Blik із посиланням на регулятора.

Нова банкнота номіналом 2000 гривень

Купюру номіналом 2000 гривень Національний банк введе в обіг 4 вересня 2026 року. Центральною фігурою на ній стане поет-шістдесятник Василь Стус. Як пояснили в регуляторі, від появи попередньої, тисячної, банкноти минуло сім років, і за цей час середня зарплата в Україні зросла втричі, а ціни подвоїлися. Тому виникла потреба в новому, більшому номіналі.

Жорсткіший контроль за переказами

Одночасно з вересня посилюється контроль за грошовими переказами. До Меморандуму щодо прозорості платіжного ринку приєднається платіжна система NovaPay, а банки розширять вимоги документального підтвердження доходу для переказів на рахунки ФОП. Раніше такий контроль стосувався лише операцій між звичайними клієнтами.

Для новостворених ФОП першої групи ліміт на перекази становить до 600 тисяч гривень на місяць, а для другої та третьої груп — до 3 мільйонів гривень. Підприємцям, чиї надходження перевищують ці суми, доведеться підтверджувати походження коштів документами.

Оновлена програма «Власна справа»

З 1 вересня стартує оновлена державна програма «Власна справа» з гнучкішими умовами. Підприємці зможуть отримати від 100 до 300 тисяч гривень на відкриття справи без обов'язкового створення робочих місць або від 500 тисяч до 1,5 мільйона гривень на розвиток бізнесу за умови створення хоча б одного робочого місця.

Завдяки системі бонусів максимальна виплата зросте до 500 тисяч гривень на старт бізнесу та до 2,5 мільйона гривень на його масштабування. Учасники також зможуть подати заявку на повторний грант після успішного виконання попереднього договору.

Гранти «Власна справа»: ключові суми

від 100 до 300 тисяч гривень — на старт бізнесу без створення робочих місць;

від 500 тисяч до 1,5 мільйона гривень — на розвиток за умови створення хоча б одного робочого місця;

з бонусами — до 500 тисяч гривень на старт і до 2,5 мільйона гривень на масштабування;

можливий повторний грант після виконання попереднього договору.

Вересень принесе українцям одразу кілька змін: нову банкноту в гаманцях, жорсткіші правила підтвердження доходів для підприємців і більші гранти для тих, хто планує відкрити власну справу.

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