Национальный банк в сентябре выпускает новую банкноту с изображением Василия Стуса, а банки ужесточают контроль за переводами на счета предпринимателей. Обновляется и грантовая программа «Власна справа» — с большими суммами и более гибкими условиями.

Переводы на карту и блокировка счетов в Украине ужесточаются — с сентября банки расширят контроль за поступлениями на счета предпринимателей, а Национальный банк выпустит новую банкноту с изображением Василия Стуса. О финансовых изменениях сентября сообщает издание Blik со ссылкой на регулятора.

Новая банкнота номиналом 2000 гривен

Купюру номиналом 2000 гривен Национальный банк введет в обращение 4 сентября 2026 года. Центральной фигурой на ней станет поэт-шестидесятник Василий Стус. Как пояснили в регуляторе, с появления предыдущей, тысячной, банкноты прошло семь лет, и за это время средняя зарплата в Украине выросла втрое, а цены удвоились. Поэтому возникла потребность в новом, большем номинале.

Более жесткий контроль за переводами

Одновременно с сентября усиливается контроль за денежными переводами. К Меморандуму о прозрачности платежного рынка присоединится платежная система NovaPay, а банки расширят требования документального подтверждения дохода для переводов на счета ФЛП. Раньше такой контроль касался только операций между обычными клиентами.

Для новосозданных ФЛП первой группы лимит на переводы составляет до 600 тысяч гривен в месяц, а для второй и третьей групп — до 3 миллионов гривен. Предпринимателям, чьи поступления превышают эти суммы, придется подтверждать происхождение средств документами.

Обновленная программа «Власна справа»

С 1 сентября стартует обновленная государственная программа «Власна справа» с более гибкими условиями. Предприниматели смогут получить от 100 до 300 тысяч гривен на открытие дела без обязательного создания рабочих мест или от 500 тысяч до 1,5 миллиона гривен на развитие бизнеса при условии создания хотя бы одного рабочего места.

Благодаря системе бонусов максимальная выплата вырастет до 500 тысяч гривен на старт бизнеса и до 2,5 миллиона гривен на его масштабирование. Участники также смогут подать заявку на повторный грант после успешного выполнения предыдущего договора.

Гранты «Власна справа»: ключевые суммы

от 100 до 300 тысяч гривен — на старт бизнеса без создания рабочих мест;

от 500 тысяч до 1,5 миллиона гривен — на развитие при условии создания хотя бы одного рабочего места;

с бонусами — до 500 тысяч гривен на старт и до 2,5 миллиона гривен на масштабирование;

возможен повторный грант после выполнения предыдущего договора.

Сентябрь принесет украинцам сразу несколько изменений: новую банкноту в кошельках, более жесткие правила подтверждения доходов для предпринимателей и более крупные гранты для тех, кто планирует открыть собственное дело.

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