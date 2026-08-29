29 серпня через загрозу безпеці на Дніпропетровщині сповільнюється рух низки приміських поїздів. В Укрзалізниці оприлюднили перелік рейсів, які курсують із відставанням від розкладу.

Зміна графіку поїздів у Дніпропетровській області знову фіксується 29 серпня — цього разу через загрозу безпеці сповільнюється рух одразу кількох приміських рейсів. В "Укрзалізниці" повідомили про відставання від розкладу на трьох напрямках.

Як повідомляє регіональне видання DMKD.DP.UA, станом на суботу, 29 серпня, затримки зафіксовані на таких рейсах:

поїзд №6022 Кривий Ріг-Головний — Дніпро-Головний курсує зі станції Девладове із затримкою на 38 хвилин;

поїзд №6501 П'ятихатки — Кривий Ріг вирушив із запізненням на 1 годину 8 хвилин;

поїзд №6008 П'ятихатки — Дніпро відправився із затримкою приблизно 43 хвилини.

Як діють залізничники під час загрози

В "Укрзалізниці" пояснили: у разі підвищеної небезпеки рух поїзда негайно зупиняють — це стандартна процедура безпеки. Відновлюють курсування лише після повної нейтралізації повітряної загрози. Пасажирів просять неухильно дотримуватися правил евакуації.

Рекомендації пасажирам

Під час повітряної тривоги заборонено очікувати прибуття потягів на відкритих платформах — необхідно прямувати до найближчого укриття. Також радять відійти на безпечну відстань від залізничної інфраструктури, щоб уникнути поранень у разі обстрілу.

Як дізнатися про актуальні затримки

Актуальний час затримки конкретного рейсу можна перевірити на спеціальному онлайн-сервісі "Укрзалізниці". Інформацію там регулярно оновлюють. Пасажирам також рекомендують увімкнути push-сповіщення в застосунку "Укрзалізниці" на смартфоні та слухати оголошення диктора на вокзалах і станціях.

Ситуація в країні

Через російські атаки по всій Україні затримуються десятки поїздів. Найдовші затримки сягають 15 годин. Жодного поїзда далекого сполучення не скасували, однак на окремих рейсах пасажирів довозять до місця призначення з пересадкою.

Раніше Politeka повідомляла, зміна графіку поїздів у Дніпрі 23 серпня: пасажирів попередили, які рейси затримуються.