Переїзд пенсіонера до дітей не означає автоматичного позбавлення субсидії, однак про зміну місця проживання потрібно повідомити Пенсійний фонд України протягом 30 днів.

Субсидія в Україні призначається на конкретне домогосподарство, і після переїзду пенсіонера до дітей право на допомогу та її розмір можуть змінитися. Про це йдеться у заяві Пенсійного фонду України.

Фахівці фонду наголошують: державна допомога не може одночасно надаватися за зареєстрованим, задекларованим і фактичним місцем проживання. Тому якщо людина залишила своє житло і переїхала жити до дітей, про зміну обставин обов'язково слід повідомити ПФУ.

Скільки часу дається, щоб повідомити про переїзд

Отримувачі субсидії повинні інформувати Пенсійний фонд про зміни, які можуть вплинути на призначення допомоги. Йдеться про зміну складу зареєстрованих або задекларованих мешканців, соціального статусу чи складу сім'ї. На це дається 30 календарних днів із моменту виникнення змін.

Якщо людина вже фактично проживає за іншою адресою, ПФУ може провести новий розрахунок з урахуванням нових обставин. Тобто навіть після переїзду субсидію не обов'язково скасують, але її суму можуть переглянути.

Чи вплинуть доходи дітей на розмір допомоги

Це залежить від конкретної ситуації. Розмір субсидії визначають, зокрема, з урахуванням складу домогосподарства та його сукупного доходу. Тому після переїзду до дітей розрахунок може змінитися — але сам факт переїзду не означає, що допомогу точно заберуть. ПФУ оцінює обставини і вирішує, чи є право на субсидію та яким буде її розмір.

Не варто забувати і про старе житло: основною умовою призначення субсидії є фактичне проживання особи у приміщенні, на яке оформлюється допомога. Тому не слід продовжувати отримувати виплати за старою адресою, не повідомивши про переїзд.

Що потрібно зробити пенсіонеру

повідомити Пенсійний фонд про зміну обставин;

уточнити, за якою адресою фактично проживатиме людина;

з'ясувати, чи потрібно подавати нову заяву та декларацію;

перевірити, як зміна складу домогосподарства вплине на розмір субсидії.

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