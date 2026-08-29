Переезд пенсионера к детям не означает автоматического лишения субсидии, однако о смене места жительства нужно сообщить в Пенсионный фонд Украины в течение 30 дней.

Субсидия в Украине назначается на конкретное домохозяйство, и после переезда пенсионера к детям право на помощь и ее размер могут измениться. Об этом говорится в заявлении Пенсионного фонда Украины.

Специалисты фонда подчеркивают: государственная помощь не может одновременно предоставляться по зарегистрированному, задекларированному и фактическому месту проживания. Поэтому если человек оставил свое жилье и переехал жить к детям, об изменении обстоятельств обязательно следует сообщить в ПФУ.

Сколько времени дается, чтобы сообщить о переезде

Получатели субсидии должны информировать Пенсионный фонд об изменениях, которые могут повлиять на назначение помощи. Речь идет об изменении состава зарегистрированных или задекларированных жильцов, социального статуса или состава семьи. На это дается 30 календарных дней с момента возникновения изменений.

Если человек уже фактически проживает по другому адресу, ПФУ может провести новый расчет с учетом новых обстоятельств. То есть даже после переезда субсидию не обязательно отменят, но ее сумму могут пересмотреть.

Повлияют ли доходы детей на размер помощи

Это зависит от конкретной ситуации. Размер субсидии определяют, в частности, с учетом состава домохозяйства и его совокупного дохода. Поэтому после переезда к детям расчет может измениться — но сам факт переезда не означает, что помощь точно заберут. ПФУ оценивает обстоятельства и решает, есть ли право на субсидию и каким будет ее размер.

Не стоит забывать и о старом жилье: основным условием назначения субсидии является фактическое проживание человека в помещении, на которое оформляется помощь. Поэтому не следует продолжать получать выплаты по старому адресу, не сообщив о переезде.

Что нужно сделать пенсионеру

сообщить в Пенсионный фонд об изменении обстоятельств;

уточнить, по какому адресу фактически будет проживать человек;

выяснить, нужно ли подавать новое заявление и декларацию;

проверить, как изменение состава домохозяйства повлияет на размер субсидии.

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