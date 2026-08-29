Абоненты Vodafone в августе 2026 года могут подключить тарифные планы на более выгодных условиях — оператор ввел скидки, позволяющие существенно экономить на мобильной связи.

Тарифы Vodafone в августе стали доступнее — оператор ввел выгодные условия для абонентов, которые хотят сэкономить на мобильной связи. В августе 2026 года действуют специальные предложения, позволяющие платить значительно меньше стандартной цены.

Как сообщает 24 Канал, самую выгодную цену в Vodafone можно получить, если перенести свой мобильный номер в сеть оператора. В таком случае абонентская плата существенно отличается от стандартной.

Какие тарифы доступны со скидкой при переносе номера

Для абонентов, переходящих в Vodafone от другого оператора, действуют следующие акционные цены:

Flex Go — 280 гривен в месяц вместо 420 гривен;

Flex Top — 350 гривен в месяц вместо 550 гривен;

Flex Go (контракт) — 280 гривен в месяц вместо 350 гривен;

Flex Top (контракт) — 350 гривен в месяц вместо 450 гривен.

Максимальная экономия составляет 200 гривен ежемесячно — именно столько экономят абоненты тарифа Flex Top.

Скидки для новых абонентов

Отдельные акционные условия оператор предусмотрел для новых клиентов. Тариф ULTRA стоит 510 гривен в месяц вместо стандартных 700 гривен, а ULTRA VIP — 1 100 гривен вместо 1 500 гривен. Экономия на премиум-тарифах достигает 400 гривен ежемесячно.

Как перенести номер в Vodafone

Чтобы воспользоваться скидкой, нужно подать заявку на перенос номера. Для этого необходимо обратиться в ближайший магазин Vodafone с паспортом и идентификационным кодом. Услуга переноса номера бесплатная, а сам процесс занимает до трех рабочих дней. После успешного перехода абонент автоматически получает скидку на выбранный тарифный план.