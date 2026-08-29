Тарифи Vodafone у серпні стали доступнішими — оператор запровадив вигідні умови для абонентів, які хочуть заощадити на мобільному зв'язку. У серпні 2026 року діють спеціальні пропозиції, що дозволяють платити значно менше за стандартну ціну.

Як повідомляє 24 Канал, найвигіднішу ціну у Vodafone можна отримати, якщо перенести свій мобільний номер до мережі оператора. У такому разі абонентська плата суттєво відрізняється від стандартної.

Які тарифи доступні зі знижкою при перенесенні номера

Для абонентів, які переходять до Vodafone від іншого оператора, діють такі акційні ціни:

  • Flex Go — 280 гривень на місяць замість 420 гривень;
  • Flex Top — 350 гривень на місяць замість 550 гривень;
  • Flex Go (контракт) — 280 гривень на місяць замість 350 гривень;
  • Flex Top (контракт) — 350 гривень на місяць замість 450 гривень.

Максимальна економія становить 200 гривень щомісяця — саме стільки заощаджують абоненти тарифу Flex Top.

Vodafone

Знижки для нових абонентів

Окремі акційні умови оператор передбачив для нових клієнтів. Тариф ULTRA коштує 510 гривень на місяць замість стандартних 700 гривень, а ULTRA VIP — 1 100 гривень замість 1 500 гривень. Економія на преміум-тарифах сягає 400 гривень щомісяця.

Як перенести номер до Vodafone

Щоб скористатися знижкою, потрібно подати заявку на перенесення номера. Для цього необхідно звернутися до найближчого магазину Vodafone з паспортом та ідентифікаційним кодом. Послуга перенесення номера безкоштовна, а сам процес займає до трьох робочих днів. Після успішного переходу абонент автоматично отримує знижку на обраний тарифний план.