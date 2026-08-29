Абоненти Vodafone у серпні 2026 року можуть підключити тарифні плани на вигідніших умовах — оператор запровадив знижки, які дозволяють суттєво економити на мобільному зв'язку.

Тарифи Vodafone у серпні стали доступнішими — оператор запровадив вигідні умови для абонентів, які хочуть заощадити на мобільному зв'язку. У серпні 2026 року діють спеціальні пропозиції, що дозволяють платити значно менше за стандартну ціну.

Як повідомляє 24 Канал, найвигіднішу ціну у Vodafone можна отримати, якщо перенести свій мобільний номер до мережі оператора. У такому разі абонентська плата суттєво відрізняється від стандартної.

Які тарифи доступні зі знижкою при перенесенні номера

Для абонентів, які переходять до Vodafone від іншого оператора, діють такі акційні ціни:

Flex Go — 280 гривень на місяць замість 420 гривень;

Flex Top — 350 гривень на місяць замість 550 гривень;

Flex Go (контракт) — 280 гривень на місяць замість 350 гривень;

Flex Top (контракт) — 350 гривень на місяць замість 450 гривень.

Максимальна економія становить 200 гривень щомісяця — саме стільки заощаджують абоненти тарифу Flex Top.

Знижки для нових абонентів

Окремі акційні умови оператор передбачив для нових клієнтів. Тариф ULTRA коштує 510 гривень на місяць замість стандартних 700 гривень, а ULTRA VIP — 1 100 гривень замість 1 500 гривень. Економія на преміум-тарифах сягає 400 гривень щомісяця.

Як перенести номер до Vodafone

Щоб скористатися знижкою, потрібно подати заявку на перенесення номера. Для цього необхідно звернутися до найближчого магазину Vodafone з паспортом та ідентифікаційним кодом. Послуга перенесення номера безкоштовна, а сам процес займає до трьох робочих днів. Після успішного переходу абонент автоматично отримує знижку на обраний тарифний план.