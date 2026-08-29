Греческий салат — освежающее летнее блюдо из хрустящих овощей и фета, а секрет вкуса — в простой домашней заправке, которую стоит сделать самостоятельно, а не покупать готовую.

Салат «Цезарь» мы уже публиковали — а греческий салат готовится еще проще и без хрустящих гренок, зато с хрустящими овощами и ароматной фетой.

Греческий салат — это освежающее летнее блюдо, которое идеально балансирует хрустящий салат, сочные овощи и кремовую фету. В Греции это блюдо называют хориатики, что переводится как «деревенский» или «крестьянский» салат, и традиционно готовят его летом. Аутентичный греческий салат состоит из нарезанных помидоров, лука, зеленого перца, маслин и феты, политых оливковым маслом и посыпанных орегано. Главное отличие нашего варианта от классического греческого хориатики — наличие листьев салата, ведь в самой Греции летом их просто нет на огородах.

Ингредиенты для греческого салата

Для салата понадобится:

салат ромен или листовой красный — приблизительно 300 г, нарезанный;

помидоры черри — приблизительно 150 г, разрезанные пополам;

сладкий перец (мини или обычный) — приблизительно 150 г, нарезанный;

огурцы — приблизительно 130 г, нарезанные;

красный лук — приблизительно 115 г, нарезанный кольцами или полукольцами;

фета — приблизительно 75 г;

маслины каламата — приблизительно 75 г, нарезанные или целые.

Для заправки греческого салата нужно:

оливковое масло — 120 мл (половина стакана);

кошерная соль — половина чайной ложки;

чеснок — 2 зубчика, измельченные или пропущенные через чеснокодавку;

горчица дижонская — половина столовой ложки;

сахар — половина чайной ложки;

бальзамический уксус (или красный винный) — 3 столовые ложки (45 мл);

орегано — 1 чайная ложка;

черный перец молотый — 1 чайная ложка.

Как приготовить греческий салат: пошагово

Сначала сделайте заправку: в банку или другую емкость с крышкой добавьте оливковое масло, кошерную соль, измельченный чеснок, горчицу, сахар, бальзамический уксус, орегано и черный перец. Закройте крышкой и хорошо потрясите, чтобы все ингредиенты соединились.

Овощи для греческого салата промойте под проточной водой, а затем обсушите в сушилке для салата или бумажным полотенцем, чтобы убрать лишнюю влагу.

Нарежьте все овощи: салат, помидоры, перец, огурцы и лук.

Выложите овощи в большую миску, добавьте маслины и фету, а затем полейте половиной заправки.

Перемешайте греческий салат так, чтобы заправка равномерно покрыла все ингредиенты, а при необходимости добавьте еще заправки по вкусу.

Греческий салат лучше всего подавать сразу после приготовления — так листья салата останутся хрустящими. Если планируете готовить заранее, храните нарезанные овощи в отдельных герметичных контейнерах с бумажным полотенцем до 1-2 дней, а заправку — в закрытой банке в холодильнике до 2-3 дней, перед использованием не забудьте ее снова потрясти. Подавайте греческий салат с питой или хумусом, или как гарнир к куриным шашлычкам.

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