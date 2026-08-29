Грецький салат — освіжаюча літня страва з хрустких овочів і фети, а секрет смаку — у простій домашній заправці, яку варто зробити самостійно, а не купувати готову.

Салат «Цезар» ми вже публікували — а грецький салат готується ще простіше й без хрустких грінок, зате з хрумкими овочами та ароматною фетою.

Грецький салат — це освіжаюча літня страва, яка ідеально балансує хрусткий салат, соковиті овочі та кремову фету. У Греції цю страву називають хоріатікі, що перекладається як «сільський» або «селянський» салат, і традиційно готують його влітку. Автентичний грецький салат складається з нарізаних помідорів, цибулі, зеленого перцю, маслин і фети, политих оливковою олією та посипаних орегано. Головна відмінність нашого варіанту від класичного грецького хоріатікі — наявність салатного листя, бо в самій Греції влітку його просто немає на городах.

Інгредієнти для грецького салату

Для салату знадобиться:

салат ромен або листовий червонолистий — приблизно 300 г, нарізаний;

помідори чері — приблизно 150 г, розрізані навпіл;

солодкий перець (міні або звичайний) — приблизно 150 г, нарізаний;

огірки — приблизно 130 г, нарізані;

червона цибуля — приблизно 115 г, нарізана кільцями чи півкільцями;

фета — приблизно 75 г;

маслини каламата — приблизно 75 г, нарізані або цілі.

Для заправки грецького салату потрібно:

оливкова олія — 120 мл (половина склянки);

кошерна сіль — половина чайної ложки;

часник — 2 зубчики, подрібнені або пропущені через часникодавку;

гірчиця дижонська — половина столової ложки;

цукор — половина чайної ложки;

бальзамічний оцет (або винний червоний) — 3 столові ложки (45 мл);

орегано — 1 чайна ложка;

чорний перець мелений — 1 чайна ложка.

Як приготувати грецький салат: покроково

Спочатку зробіть заправку: у банку або іншу ємність з кришкою додайте оливкову олію, кошерну сіль, подрібнений часник, гірчицю, цукор, бальзамічний оцет, орегано та чорний перець. Закрийте кришкою і добре потрусіть, щоб усі інгредієнти з'єдналися.

Овочі для грецького салату промийте під проточною водою, а потім обсушіть у сушарці для салату або паперовим рушником, щоб прибрати зайву вологу.

Наріжте всі овочі: салат, помідори, перець, огірки та цибулю.

Викладіть овочі у велику миску, додайте маслини та фету, а потім полийте половиною заправки.

Перемішайте грецький салат так, щоб заправка рівномірно вкрила всі інгредієнти, а за потреби додайте ще заправки за смаком.

Грецький салат найкраще подавати одразу після приготування — так листя салату залишиться хрустким. Якщо плануєте готувати заздалегідь, тримайте нарізані овочі в окремих герметичних контейнерах з паперовим рушником до 1-2 днів, а заправку — в закритій банці в холодильнику до 2-3 днів, перед використанням не забудьте її знову потрусити. Подавайте грецький салат із питою чи хумусом, або як гарнір до курячих шашличків.

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