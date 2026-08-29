Исполнительная служба может арестовать банковские счета из-за долгов, однако закон четко определяет перечень средств, которые остаются неприкосновенными. Адвокат Богдан Янкив объяснил, какие именно выплаты защищены от взыскания и как действовать должнику.

Когда исполнительная служба накладывает арест на банковский счет, это не значит, что человек остается без единой копейки. Украинское законодательство содержит четкий перечень средств, на которые нельзя обращать взыскание — и должнику важно знать свои права, чтобы ими воспользоваться.

Как сообщает Новини.LIVE, адвокат Богдан Янкив подробно разъяснил механизм ареста счетов и защищенные категории выплат. Сегодня исполнителю значительно проще получать информацию об имуществе должника: к автоматизированной системе исполнительного производства подключены банки, депозитарные учреждения, нотариусы, государственные регистраторы и сервисные центры МВД. Если человек уже есть в Едином реестре должников, открытие нового счета также не останется незамеченным — финансовое учреждение обязано уведомить исполнителя, после чего тот может принять решение об аресте средств.

Арест охватывает не только деньги, которые уже были на счете на момент вынесения постановления, но и те, что поступают на счета, открытые после этого. Поэтому просто открыть новую карту вместо заблокированной не получится.

Сколько денег оставляют на ежедневные расходы

Во время военного положения для физических лиц-должников действует особое правило: человек может пользоваться одним определенным текущим счетом и проводить с него расходные операции в пределах суммы, не превышающей двух минимальных заработных плат в месяц. По состоянию на 2026 год это 16 000 гривен (2 × 8 000 грн).

Однако важный нюанс: такой счет не определяется автоматически. Должник должен самостоятельно обратиться к государственному или частному исполнителю, наложившему арест, с заявлением, в котором указать номер текущего счета и название банка. Заявление можно подать как в бумажной, так и в электронной форме.

Стоит помнить: если у человека несколько карт, неприкосновенной будет только одна. Нельзя оставить по одному защищенному счету в каждом банке. Количество исполнительных производств также не увеличивает сумму, которой можно пользоваться ежемесячно.

Какие выплаты полностью защищены от взыскания

Статья 73 Закона Украины «Об исполнительном производстве» содержит исчерпывающий перечень средств, на которые нельзя обращать взыскание. К ним относятся:

пособие в связи с беременностью и родами;

единовременное пособие при рождении ребенка;

пособие при усыновлении ребенка;

пособие на детей, над которыми установлена опека или попечительство;

выходное пособие при увольнении;

компенсация расходов в связи с переводом, направлением на работу в другую местность или командировкой;

полевое довольствие и другие средства, выплачиваемые вместо суточных и квартирных;

отдельные виды материальной помощи.

Кроме того, существуют отдельные специальные счета, которые вообще невозможно арестовать. Это счета, связанные с электронным администрированием НДС, уплатой акцизного налога, а также счета по программам компенсации за поврежденное или уничтоженное недвижимое имущество. Если исполнитель посылает постановление об аресте такого счета, финансовое учреждение обязано вернуть его без исполнения в этой части.

Почему защищенные выплаты все равно могут оказаться под арестом

Основная проблема возникает тогда, когда на одном счете смешаны разные деньги: зарплата, социальная помощь, другие поступления. В банковской выписке все эти операции отображаются как обычные поступления без разделения по источникам. Поэтому для применения предусмотренной законом защиты важно подтвердить происхождение средств и их целевое назначение — здесь понадобятся документы, доказывающие, откуда поступили деньги и почему они не должны подлежать взысканию.

Что делать, если счет арестовали

Если счет уже арестован, не стоит просто ждать, пока исполнитель спишет деньги. Алгоритм действий таков:

Выясните, кто именно ведет исполнительное производство — найдите постановление об открытии производства или проверьте информацию в Едином реестре должников. Определите один текущий счет для ежемесячных расходных операций в пределах двух минимальных зарплат. Подайте исполнителю заявление (бумажное или электронное) с указанием номера счета и названия банка. Если на карту поступают защищенные законом выплаты — подготовьте документы, подтверждающие их происхождение (справки из государственных органов, выписки о социальных начислениях и т.д.). В случае безосновательного списания защищенных средств — обжалуйте действия исполнителя в суде или обратитесь к руководителю органа исполнительной службы.

Знание этих правил позволяет должнику сохранить средства, необходимые для ежедневной жизни, даже при наличии долгов и открытого исполнительного производства.