Участники боевых действий имеют право на бесплатное лечение, 75% скидки на коммунальные услуги (100% — для лиц с инвалидностью), бесплатное обучение, проезд в транспорте и правовую помощь. Рассказываем, кто именно может воспользоваться этими гарантиями и как оформить льготы.

Льготы на коммунальные платежи в Украине предусмотрены для разных категорий граждан, однако самый широкий перечень гарантий государство закрепило именно за участниками боевых действий. Бесплатные лекарства, существенные скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг, бесплатное обучение и проезд — все это предусмотрено действующим законодательством для военных, получивших статус УБД.

Как сообщают Факты ICTV, украинские военнослужащие, ветераны войны и члены их семей имеют значительный перечень льгот, дополнительных выплат и социальных гарантий. В то же время льготы не предоставляются автоматически — для их получения необходимо обратиться в органы Пенсионного фонда Украины.

Бесплатная медицина: лечение, реабилитация и лекарства

Участники боевых действий имеют право на бесплатную медицинскую помощь в полном объеме. В частности, закон гарантирует бесплатную психологическую и медико-психологическую реабилитацию, а также денежную помощь на оздоровление. Кроме того, предусмотрены бесплатные лекарства, иммунобиологические препараты и изделия медицинского назначения.

Военнослужащему, нуждающемуся в лечении из-за болезни, предоставляется отпуск с сохранением материального обеспечения — его продолжительность зависит от тяжести заболевания и определяется на основании заключения военно-врачебной комиссии. Также УБД имеют право на первоочередное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях и аптеках, первоочередную госпитализацию, бесплатное протезирование зубов (кроме протезирования из драгоценных металлов) и бесплатное санаторно-курортное лечение или компенсацию за самостоятельно оплаченное лечение.

Коммунальные услуги: скидка 75% или полное освобождение

Одной из самых ощутимых льгот для участников боевых действий является скидка на оплату жилищно-коммунальных услуг. УБД платят лишь 25% от полной стоимости коммунальных услуг — то есть государство покрывает 75% расходов на газ, электроэнергию, воду и отопление.

Для лиц с инвалидностью вследствие боевых действий действует 100-процентная скидка — коммунальные услуги для них полностью бесплатны. Кроме того, для УБД, проживающих в домах без центрального отопления, предусмотрена скидка 75% на приобретение топлива. Также ветераны имеют первоочередное право на получение жилья для улучшения жилищных условий, отведение земельных участков под индивидуальное строительство и первоочередной ремонт жилья.

Обучение и образовательные льготы

Государство обеспечивает участникам боевых действий целевую поддержку для получения высшего, профессионально-технического и профессионального предвысшего образования в государственных и коммунальных учреждениях. В частности, УБД могут рассчитывать на полную или частичную оплату обучения за счет государственного и местных бюджетов, социальные стипендии, бесплатное проживание в общежитии и бесплатное обеспечение учебниками.

Отдельно предусмотрена возможность перевода на бюджетную форму обучения — как для самих участников боевых действий, так и для их детей. Студенты из числа УБД имеют бесплатный доступ к интернету и базам данных в учебных заведениях, а также право на льготные долгосрочные кредиты для получения образования. Детям военнослужащих в первую очередь предоставляются места в дошкольных и общеобразовательных учреждениях и детских оздоровительных лагерях.

Бесплатный проезд и другие гарантии

Участники боевых действий и лица с инвалидностью вследствие войны имеют право на бесплатный проезд всеми видами городского пассажирского транспорта (кроме такси), железнодорожным и водным транспортом пригородного сообщения, а также автобусами пригородных маршрутов. При пользовании междугородним железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным транспортом действует скидка 50%.

Дополнительно закон гарантирует бесплатную правовую помощь — от составления процессуальных документов до представительства интересов в суде. Также УБД могут вне очереди устанавливать квартирные телефоны с 50-процентной скидкой на абонентскую плату и имеют первоочередное право на получение ссуды для строительства и ремонта жилья.

Как оформить льготы: пошаговая инструкция

Льготы для участников боевых действий не предоставляются автоматически после получения статуса — их нужно оформить отдельно. Алгоритм действий таков:

Получить удостоверение участника боевых действий (УБД) установленного образца.

Обратиться в любое отделение Пенсионного фонда Украины — независимо от места регистрации.

Подать заявление на оформление льгот, предъявив удостоверение УБД, паспорт и идентификационный код.

Для оформления скидки на коммунальные услуги дополнительно понадобятся документы о составе семьи и праве собственности на жилье.

В 2026 году государство также расширило возможности получения льгот через электронные сервисы — в апреле Кабинет Министров постановлением №479 изменил порядок реализации экспериментального проекта по комплексной электронной услуге поддержки военнослужащих и членов их семей.

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