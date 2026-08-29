Овощное рагу с кокосовым йогуртом и бататом — это сытное вегетарианское блюдо, которое за один раз обеспечивает пять порций овощей, клетчатку и железо, а готовится просто в одной кастрюле.

Рецепт борща, который всегда получается ярким мы уже публиковали — а овощное рагу готовится совсем иначе и требует значительно меньше времени у плиты.

Овощное рагу — это блюдо, которое одновременно и сытное, и полезное: за одну порцию можно получить сразу пять видов овощей, много клетчатки, витамина С и железа. Этот рецепт отличается от привычного овощного рагу тем, что в него добавляют бананы-плантаны, красную фасоль и коричневый рис басмати, а подают с кокосовым йогуртом — получится яркое, острое и в то же время сбалансированное блюдо без мяса.

Ингредиенты для овощного рагу

1 ст. ложка рапсового масла

2 крупные луковицы, тонко нашинкованные

1 ст. ложка тертого имбиря

3 зубчика чеснока, измельченные

1 крупный красный перец чили, без семян, тонко нарезанный

1 ст. ложка листочков тимьяна

1 ч. ложка корицы

1 ч. ложка копченой паприки

2 ч. ложки молотого кориандра

2 ч. ложки семян кумина

2 банки (по 400 г) измельченных томатов

800 мл овощного бульона (можно на основе кубиков)

2 зеленых перца, без семян, нарезанные кубиками

1 батат (сладкий картофель), нарезанный кубиками

2 плантана, очищенные и нарезанные

160 г коричневого риса басмати

2 банки (по 400 г) красной фасоли, промытой

небольшой пучок свежей кинзы, измельченной (плюс немного для посыпки)

140 г густого несладкого кокосового йогурта

Как приготовить овощное рагу: пошагово

Разогрейте масло в большой кастрюле с антипригарным покрытием и жарьте лук около 8 минут, пока он не станет мягким и золотистым. Добавьте имбирь, чеснок, чили и тимьян и готовьте, помешивая, еще 1 минуту.

Всыпьте специи — корицу, копченую паприку, кориандр и кумин — и прогрейте несколько секунд на огне. Влейте томаты и овощной бульон, добавьте зеленый перец, батат и плантаны. Накройте крышкой и держите на слабом огне 30 минут.

Пока овощное рагу тушится, отварите рис басмати согласно инструкции на упаковке. Когда рагу почти готово, добавьте к нему красную фасоль и кинзу и готовьте еще 10 минут, пока перец не станет мягким.

Разложите половину риса и рагу по тарелкам, положите сверху по 2 ст. ложки кокосового йогурта и посыпьте свежей кинзой. Остальное овощное рагу и рис можно охладить, накрыть и хранить в холодильнике, чтобы съесть на следующий день — разогрейте на плите с небольшим количеством воды до кипения, а рис можно разогреть в микроволновке.

Это овощное рагу хорошо хранится в холодильнике пару дней и даже становится вкуснее, когда специи успевают "раскрыться". Если хотите менее острый вариант, уменьшите количество чили, а вместо плантанов можно попробовать обычные зеленые бананы.

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