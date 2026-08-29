Рецепт борща, который всегда получается ярким мы уже публиковали — а овощное рагу готовится совсем иначе и требует значительно меньше времени у плиты.
Овощное рагу — это блюдо, которое одновременно и сытное, и полезное: за одну порцию можно получить сразу пять видов овощей, много клетчатки, витамина С и железа. Этот рецепт отличается от привычного овощного рагу тем, что в него добавляют бананы-плантаны, красную фасоль и коричневый рис басмати, а подают с кокосовым йогуртом — получится яркое, острое и в то же время сбалансированное блюдо без мяса.
Ингредиенты для овощного рагу
- 1 ст. ложка рапсового масла
- 2 крупные луковицы, тонко нашинкованные
- 1 ст. ложка тертого имбиря
- 3 зубчика чеснока, измельченные
- 1 крупный красный перец чили, без семян, тонко нарезанный
- 1 ст. ложка листочков тимьяна
- 1 ч. ложка корицы
- 1 ч. ложка копченой паприки
- 2 ч. ложки молотого кориандра
- 2 ч. ложки семян кумина
- 2 банки (по 400 г) измельченных томатов
- 800 мл овощного бульона (можно на основе кубиков)
- 2 зеленых перца, без семян, нарезанные кубиками
- 1 батат (сладкий картофель), нарезанный кубиками
- 2 плантана, очищенные и нарезанные
- 160 г коричневого риса басмати
- 2 банки (по 400 г) красной фасоли, промытой
- небольшой пучок свежей кинзы, измельченной (плюс немного для посыпки)
- 140 г густого несладкого кокосового йогурта
Как приготовить овощное рагу: пошагово
Разогрейте масло в большой кастрюле с антипригарным покрытием и жарьте лук около 8 минут, пока он не станет мягким и золотистым. Добавьте имбирь, чеснок, чили и тимьян и готовьте, помешивая, еще 1 минуту.
Всыпьте специи — корицу, копченую паприку, кориандр и кумин — и прогрейте несколько секунд на огне. Влейте томаты и овощной бульон, добавьте зеленый перец, батат и плантаны. Накройте крышкой и держите на слабом огне 30 минут.
Пока овощное рагу тушится, отварите рис басмати согласно инструкции на упаковке. Когда рагу почти готово, добавьте к нему красную фасоль и кинзу и готовьте еще 10 минут, пока перец не станет мягким.
Разложите половину риса и рагу по тарелкам, положите сверху по 2 ст. ложки кокосового йогурта и посыпьте свежей кинзой. Остальное овощное рагу и рис можно охладить, накрыть и хранить в холодильнике, чтобы съесть на следующий день — разогрейте на плите с небольшим количеством воды до кипения, а рис можно разогреть в микроволновке.
Это овощное рагу хорошо хранится в холодильнике пару дней и даже становится вкуснее, когда специи успевают "раскрыться". Если хотите менее острый вариант, уменьшите количество чили, а вместо плантанов можно попробовать обычные зеленые бананы.
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