Овочеве рагу з кокосовим йогуртом та бататом — це ситна вегетаріанська страва, яка за один раз забезпечує п'ять порцій овочів, клітковину та залізо, а готується просто в одній каструлі.

Рецепт борщу, який завжди виходить яскравим ми вже публікували — а овочеве рагу готується зовсім інакше і потребує значно менше часу біля плити.

Овочеве рагу — це страва, яка одночасно і ситна, і корисна: за одну порцію можна отримати відразу п'ять видів овочів, багато клітковини, вітаміну С та залізо. Цей рецепт відрізняється від звичного овочевого рагу тим, що до нього додають банани-плантани, червону квасолю та коричневий рис басматі, а подають із кокосовим йогуртом — вийде яскрава, гостра й водночас збалансована страва без м'яса.

Інгредієнти для овочевого рагу

1 ст. ложка рапсової олії

2 великі цибулини, тонко нашаткувані

1 ст. ложка тертого імбиру

3 зубчики часнику, подрібнені

1 великий червоний перець чилі, без насіння, тонко нарізаний

1 ст. ложка листочків тим'яну

1 ч. ложка кориці

1 ч. ложка копченої паприки

2 ч. ложки меленого коріандру

2 ч. ложки насіння кумину

2 банки (по 400 г) подрібнених томатів

800 мл овочевого бульйону (можна на основі кубиків)

2 зелені перці, без насіння, порізані кубиками

1 батат (солодка картопля), порізаний кубиками

2 плантани, очищені й порізані

160 г коричневого рису басматі

2 банки (по 400 г) червоної квасолі, промитої

невеликий пучок свіжої кінзи, подрібненої (плюс трохи для посипання)

140 г густого несолодкого кокосового йогурту

Як приготувати овочеве рагу: покроково

Розігрійте олію у великій каструлі з антипригарним покриттям і смажте цибулю близько 8 хвилин, поки вона не стане м'якою і золотистою. Додайте імбир, часник, чилі та тим'ян і готуйте, помішуючи, ще 1 хвилину.

Всипте спеції — корицю, копчену паприку, коріандр і кумин — і прогрійте кілька секунд на вогні. Влийте томати та овочевий бульйон, додайте зелений перець, батат і плантани. Накрийте кришкою і тримайте на слабкому вогні 30 хвилин.

Поки овочеве рагу тушкується, відваріть рис басматі за інструкцією на упаковці. Коли рагу майже готове, додайте до нього червону квасолю та кінзу і готуйте ще 10 хвилин, поки перець не стане м'яким.

Розкладіть половину рису і рагу по тарілках, покладіть зверху по 2 ст. ложки кокосового йогурту та посипте свіжою кінзою. Решту овочевого рагу й рису можна охолодити, накрити й зберігати в холодильнику, щоб з'їсти наступного дня — розігрійте на плиті з невеликою кількістю води до кипіння, а рис можна розігріти в мікрохвильовці.

Це овочеве рагу добре зберігається у холодильнику пару днів і навіть стає смачнішим, коли спеції встигають "розкритися". Якщо хочете менш гострий варіант, зменшіть кількість чилі, а замість плантанів можна спробувати звичайні зелені банани.

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