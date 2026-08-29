Штраф від ТЦК за повістку, надіслану поштою, можна оскаржити в суді, якщо людина фактично не отримувала виклик. Юристи пояснили, коли відсутність адресата звільняє від адміністративної відповідальності.

Штраф від ТЦК за повістку поштою можна оскаржити в суді — суди дедалі частіше скасовують постанови, якщо з'ясовується, що людина фактично не отримувала виклик.

Як повідомляє Судово-юридична газета, військовозобов'язаним можуть надсилати повістки рекомендованим листом. Формально такий документ вважають врученим навіть без особистого підпису адресата, однак це не означає, що штраф за неявку є беззаперечним.

Коли повістка поштою вважається врученою

Рекомендований лист із повісткою вважається врученим, якщо людина особисто розписалася в повідомленні, відмовилася його отримувати або якщо лист повернувся з позначкою про відсутність адресата за місцем проживання. Саме останній випадок найчастіше стає приводом для судових суперечок.

У такій ситуації ТЦК виносить постанову за статтею 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Штраф для громадян становить 17 000 гривень. Водночас суди наголошують: сам факт повернення листа ще не доводить, що людина навмисно ухилялася від виклику.

Коли відповідальність не настає

Юристи пояснюють: якщо людина змінила місце проживання, перебувала за кордоном, лікувалася чи з інших причин не знала про надісланий виклик, постанову про штраф можна скасувати. Суди задовольняють скарги, коли ТЦК не довів, що адресат справді отримав повістку, а не лише формально значився за адресою.

Як оскаржити штраф від ТЦК

Оскаржити постанову можна протягом 10 днів із моменту її отримання. Для цього слід подати скаргу до суду за місцем проживання або за місцем розташування ТЦК. До скарги варто долучити докази: довідку про перебування за кордоном, документи про зміну місця проживання чи перебування на лікуванні.

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