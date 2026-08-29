Ощадбанк может ограничить доступ к пенсиям украинцам, которые получают выплаты на карту банка и находятся за границей: если пенсионер потерял карту или доступ к мобильному приложению, банк может потребовать личного присутствия в отделении в Украине.

Ощадбанк может ограничить доступ к пенсиям украинцам за границей — с такой ситуацией столкнулся пенсионер, который получает выплаты на карту банка, находясь в Германии. Мужчина потерял физическую карту и доступ к мобильному приложению, а восстановить их дистанционно ему отказали.

Как сообщается на сайте Минфин, пенсионер Владислав Касьян рассказал, что находится в Германии и получает пенсию на счет в Ощадбанке. Физическую карту он потерял, а доступа к приложению «Мобільний Ощад» нет. Зарегистрироваться в приложении «Дія» из-за границы мужчина тоже не смог.

Операторы поддержки, по его словам, отказали в дистанционном восстановлении доступа и предложили приехать в Украину. «Приехать в Украину сейчас нет финансовой и физической возможности», — пояснил пенсионер, обратившись в головной офис банка с просьбой провести видео-идентификацию или помочь выпустить цифровую карту.

В ответе банка, опубликованном на сайте Минфин, объясняется, что пользоваться счетом Ощадбанка без физической карты можно через приложение «Мобільний Ощад». Цифровую карту разрешено открыть онлайн, и она полностью заменяет пластиковую — в гривне, долларах или евро.

В то же время для отдельных категорий клиентов, в частности пенсионеров-ВПЛ, закон и правила банка требуют ежегодной физической или электронной идентификации. Если ее вовремя не пройти, доступ к мобильному приложению ограничивается. В сложных случаях финансового мониторинга или полной потери доступа без активной карты Ощадбанк может требовать личного присутствия в отделении на территории Украины.

Как восстановить доступ к пенсии

Тем, кто находится за границей и получает пенсию на карту Ощадбанка, стоит заранее позаботиться о доступе к приложению «Мобільний Ощад» и вовремя проходить электронную идентификацию, которую банк периодически предлагает. Это позволяет пользоваться счетом дистанционно и выпустить цифровую карту без визита в отделение.

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