Ощадбанк може обмежити доступ до пенсій українцям, які отримують виплати на картку банку й перебувають за кордоном: якщо пенсіонер втратив картку або доступ до мобільного застосунку, банк може вимагати особистої присутності у відділенні в Україні.

Ощадбанк може обмежити доступ до пенсій українцям за кордоном — із такою ситуацією зіткнувся пенсіонер, який отримує виплати на картку банку, перебуваючи в Німеччині. Чоловік втратив фізичну картку та доступ до мобільного застосунку, а відновити їх дистанційно йому відмовили.

Як повідомляється на сайті Мінфін, пенсіонер Владислав Касьян розповів, що перебуває в Німеччині й отримує пенсію на рахунок в Ощадбанку. Фізичну картку він втратив, а доступу до застосунку «Мобільний Ощад» не має. Зареєструватися в застосунку «Дія» з-за кордону чоловік також не зміг.

Оператори підтримки, за його словами, відмовили у дистанційному відновленні доступу й запропонували приїхати до України. «Приїхати в Україну зараз немає фінансової і фізичної можливості», — пояснив пенсіонер, звернувшись до головного офісу банку з проханням провести відеоідентифікацію або допомогти випустити цифрову картку.

У відповіді банку, опублікованій на сайті Мінфін, пояснюється, що користуватися рахунком Ощадбанку без фізичної картки можна через застосунок «Мобільний Ощад». Цифрову картку дозволено відкрити онлайн, і вона повністю замінює пластикову — у гривні, доларах або євро.

Водночас для окремих категорій клієнтів, зокрема пенсіонерів-ВПО, закон і правила банку вимагають щорічної фізичної або електронної ідентифікації. Якщо її вчасно не пройти, доступ до мобільного застосунку обмежується. У складних випадках фінансового моніторингу або повної втрати доступу без активної картки Ощадбанк може вимагати особистої присутності у відділенні на території України.

Як відновити доступ до пенсії

Тим, хто перебуває за кордоном і отримує пенсію на картку Ощадбанку, варто заздалегідь подбати про доступ до застосунку «Мобільний Ощад» та вчасно проходити електронну ідентифікацію, яку банк періодично пропонує. Це дозволяє користуватися рахунком дистанційно й випустити цифрову картку без візиту до відділення.

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