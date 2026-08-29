Сьогодні, 29 серпня, через безпекові міркування затримуються два регіональні поїзди, що курсують через Запоріжжя. В Укрзалізниці назвали конкретні рейси та попередили про можливу зупинку руху.

Ситуація у Запорізькій області залишається напруженою — сьогодні, 29 серпня, через безпекові міркування затримуються два регіональні поїзди, що курсують через Запоріжжя. Про це повідомили в «Укрзалізниці», закликавши пасажирів бути уважними до сигналів повітряної тривоги.

Як зазначає інформаційний портал inform.zp.ua, поїзд №6547 сполученням Синельникове-1 — Запоріжжя-II вирушив зі станції Синельникове-1 із затримкою в 1 годину 18 хвилин. Це регіональний рейс, яким щодня користуються сотні пасажирів, що прямують до обласного центру.

Інший рейс — №864/863 Запоріжжя-I — Дніпро-Головний — відправився зі станції Запоріжжя-I із запізненням на 1 годину 34 хвилини. Цей поїзд сполучає Запоріжжя з Дніпром і є важливим транспортним коридором для мешканців регіону.

Безпека пасажирів: що кажуть в Укрзалізниці

В «Укрзалізниці» наголошують: у разі підвищеної небезпеки рух поїздів буде повністю зупинено. Пасажирів закликають негайно прямувати до найближчого укриття або відійти на безпечну відстань від залізничної інфраструктури — щонайменше 200 метрів.

Якщо поїзд затримується саме через повітряну тривогу, пасажирам не рекомендують очікувати його прибуття на платформі. Рух відновлять лише після завершення повітряної загрози — про це буде повідомлено додатково через офіційні канали перевізника.

Що робити пасажирам, чий рейс затримується

У разі затримки рейсу через безпекові причини пасажирам радять:

стежити за офіційними повідомленнями «Укрзалізниці» в Telegram-каналі та на сайті;

не перебувати на платформі під час повітряної тривоги — перейти в укриття;

за можливості скористатися застосунком «Укрзалізниці» для відстеження актуального графіку руху;

мати при собі документи, воду та заряджений телефон на випадок тривалого очікування.

Додаткову інформацію про стан руху поїздів можна отримати за номером гарячої лінії «Укрзалізниці»: 0-800-503-111.

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